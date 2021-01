Lucy pensa al suo matrimonio con Bela, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Tra Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) sarà davvero finita? Forse! Dopo aver spezzato il cuore del fidanzato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza farà infatti una scoperta che la porterà ad avere un ripensamento… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy decide di lasciare Bela

Grazie a Bela, Lucy sembrava essere riuscita finalmente a dimenticare Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Le apparenze, però, ingannano! Superata l’iniziale euforia per il suo nuovo amore, la Ehrlinger è infatti ricaduta in pieno nella sua vecchia cotta per il cognato, scoprendo tra l’altro che quest’ultimo la ricambia!

Sopraffatta dalla situazione, la ragazza ha cercato di evitare Paul e concentrarsi invece sulla sua relazione con Bela, ignorando che quest’ultimo sa esattamente quanto sta succedendo. Dopo aver scoperto che la fidanzata e il coinquilino si amano, Moser ha deciso di provare alla sua amata di essere al livello del “rivale”, arrivando a sottoporsi ad una dieta estrema (aiutandosi con dei farmaci inibitori della fame) e ad un allenamento estenuante.

Purtroppo per Bela, però, i suoi sforzi sono stati vani. Ben consapevole che è solo questione di tempo prima che la fidanzata si getti tra le braccia del cognato, Moser ha dunque deciso di giocare d’anticipo, chiedendo a Lucy di sposarlo. E qui è arrivata la brutta sorpresa…

Eh sì, perché non solo la ragazza ha respinto la proposta di matrimonio del fidanzato, ma deciderà anche presto di interrompere la loro relazione! Un imprevisto, però, cambierà le carte in tavola…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy accetta di sposare Bela

Decisa ad ascoltare finalmente il proprio cuore ed essere sincera con tutti (se stessa compresa), Lucy deciderà dunque di affrontare Bela per spiegargli la propria decisione di lasciarlo. Peccato solo che non si arriverà mai a quel momento!

Quando la ragazza starà per pronunciare le fatidiche parole, infatti, Moser cadrà a terra privo di sensi e dovrà venire trasportato d’urgenza in ospedale. Inutile dire che l’accaduto sconvolgerà la Ehrlinger, ma il vero shock arriverà quando i medici le riveleranno il motivo del collasso del fidanzato: una combinazione micidiale di farmaci inibitori dell’appetito e allenamenti estenuanti!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Per Lucy sarà subito chiaro che Bela ha messo in pericolo la propria salute unicamente per reggere il confronto con Paul e vincere la gara di corsa per lei. Un sacrificio che gli è quasi costato la vita! Profondamente toccata dal gesto del fidanzato, la Ehrlinger finirà per prendere una decisione inaspettata…

Invece che lasciare Bela e iniziare una vita insieme a Paul, Lucy deciderà infatti di mettere a tacere i propri sentimenti per il cognato e accettare invece di sposare Moser! Sarà davvero la decisione giusta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.