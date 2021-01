Christoph e Leonard, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Sono passati anni dalla misteriosa morte di Friedrich Stahl (Dietrich Adam), ma ora è finalmente arrivato il momento della verità. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti finalmente alla luce quanto realmente accaduto in seguito all’incidente che costò la vita all’ex proprietario del Fürstenhof. Una verità che inchioderà Christoph Saalfeld (Dieter Bach) come truffatore, ma che lo scagionerà dall’accusa di omicidio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane incastra Christoph per la morte di Friedrich

Pur di ottenere la propria vendetta, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si è dimostrata pronta a tutto pur di rovinare la vita di Christoph, anche a passare sui cadaveri. E così, dopo aver scoperto che l’albergatore acquistò le sue quote del Fürstenhof dagli eredi di Friedrich subito dopo la misteriosa morte di quest’ultimo, ha avuto un’idea geniale: incolpare Saalfeld dell’incidente che costò la vita a Stahl!

Di fronte all’iniziale scetticismo di Leonard (Christian Feist) di fronte alle sue insinuazioni, la dark lady non ha esitato a falsificare una vecchia foto per far sembrare che Schulz (Thomas Meierl) – il fedele tuttofare di Christoph – vicino all’auto di Friedrich poco prima dell’incidente che costò la vita a quest’ultimo.

Come se non bastasse, poco dopo è arrivata vicina a investire Leonard con uno shuttle del Fürstenhof, facendo anche in questo caso ricadere la colpa su Saalfeld. Christoph si è così ritrovato a doversi difendere da non una ma ben due accuse infamanti. In realtà, però, l’uomo non ha la coscienza del tutto pulita…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leonard scopre la verità sulla morte di Friedrich

Come sappiamo, nel periodo in cui Friedrich partì per il rally in Scozia, Christoph stava disperatamente cercando di mettere le mani sul Fürstenhof. E così, quando arrivò la notizia del tragico incidente di Stahl e del ritrovamento poco dopo di un cadavere irriconoscibile, Saalfeld non si fece sfuggire l’occasione di trarre profitto dalla situazione…

Determinato a velocizzare le pratiche per la successione, Christoph corruppe il medico legale affinché dichiarasse che il cadavere ritrovato apparteneva effettivamente a Friedrich, mentre in realtà si trattava del corpo del copilota di quest’ultimo. Un piano che effettivamente diede i frutti sperati… almeno fino ad ora!

Quando Tim (Florian Frowein) scoprirà casualmente quanto commesso dal padre anni addietro, ne rimarrà così scioccato da pretendere che il genitore confessi tutto a Leonard. E alla fine verrà accontentato…

Sarà così che Christoph rivelerà a Leonard di aver fatto dichiarare morto Friedrich solo per appropriarsi delle sue azioni del Fürstenhof, mentre in realtà il corpo di Stahl non fu mai trovato! Friedrich sarà dunque ancora vivo?

Sconvolto da tale rivelazione, Leonard lascerà dunque il Fürstenhof determinato a scoprire se il padre sia ancora in vita. Christoph, invece, dimostrerà ancora una volta di essere capace di tutto per il potere. Se la sua reputazione subirà un nuovo colpo, però, per lo meno vedrà cadere l’accusa di omicidio…

