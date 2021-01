Rosalie e Michael innamorati, Tempesta d'amore © ARD/Elke Werner

Alcuni grandi amori durano per sempre, altri finiscono tragicamente… altri ancora ritornano a distanza di anni! Ne sa qualcosa Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che – dopo la fine del suo matrimonio con Natascha (Melanie Wiegmann) – nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore ritroverà l’amore al fianco di una donna con cui in passato era già arrivato molto vicino a sposarsi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Natascha lascia Michael e Rosalie torna

Dopo aver trascorso insieme anni meravigliosi, superando ostacoli di ogni tipo, Michael e Natascha vedranno il loro matrimonio giungere alla fine. A poche settimane dalla sua riconciliazione con il marito, la Schweitzer si innamorerà infatti di un altro uomo, decidendo di rifarsi una vita insieme alla sua nuova fiamma lontano dal Fürstenhof.

Inutile dire che per il dottor Niederbühl si tratterà di un durissimo colpo, ma l’uomo non avrà il tempo di piangersi addosso. Poco dopo la rottura con la moglie, il medico vedrà infatti entrare come un uragano nella sua vita una donna con cui già in passato aveva fatto scintille: Rosalie Engel (Natalie Alison)!

Come i telespettatori di lunga data di Tempesta d’amore ben sanno, questo personaggio fa parte dei volti storici della soap tanto da vantare ben sei ritorni in scena dopo la sua prima apparizione. Antagonista dell’amatissima quarta stagione di Sturm der Liebe, con il tempo Rosalie ha subito un’evoluzione positiva, pur senza mai perdere il suo carattere “truffaldino”.

Nota per i suoi numerosi amori, la Engel annovera nel suo lungo “curriculum sentimentale” un matrimonio e ben due fidanzamenti ufficiali… di cui uno con Michael! Ecco infatti la loro storia…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Rosalie si innamora di Michael

Correva la stagione numero cinque. Mentre era sposata con il protagonista maschile di quell’annata – Lukas Zastrow (Wolfgang Cerny) – Rosalie fu vittima di un attentato per mano dell’allora suocera Cosima (Gabrielle Scharnitzky) e finì in coma. Una volta risvegliatasi, la ragazza si rese conto di aver perso la memoria e si affidò completamente a Michael, che la aiutò a riprendersi la propria vita.

Ebbene, il rapporto medico-paziente ebbe una veloce evoluzione trasformandosi in amore, tanto che i due decisero di sposarsi. Prima che si potesse arrivare al gran giorno, però, Rosalie rovinò tutto, tradendo il fidanzato con Jacob (Andreas Thiele) – il fratello di Eva (Uta Kargel) – e spezzando il cuore di Michael.

Da allora Rosalie è tornata più volte al Fürstenhof e non ha mai perso occasione di provare a riconquistare l’ex fidanzato (leggendaria fu la sua lotta corpo a corpo con la rivale Coco nel lago di Bichlheim!). Non c’è dunque da stupirsi se, quando la Engel rientrerà in scena nel corso della puntata 3429, si innamorerà di nuovo di Michael.

La vera domanda sarà un’altra: il medico sarà pronto per un nuovo amore vista la recente fine del suo matrimonio?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael e Rosalie diventano una coppia

Ancora a pezzi per la rottura con Natascha, inizialmente Michael non penserà alla possibilità di riallacciare una relazione con Rosalie, specialmente considerando che quest’ultima non si è mai dimostrata particolarmente fedele o affidabile. E in effetti la Engel non sembrerà essere affatto cambiata…

Appena rimetterà piede a Bichlheim, la donna ricomincerà infatti con i vecchi trucchetti finendo per scontrarsi in continuazione sia con Michael e sia, soprattutto, con André (Joachim Lätsch). Ciononostante, anche grazie alla convivenza forzata, i due ex fidanzati inizieranno pian piano a riavvicinarsi, tanto che Rosalie sorprenderà Michael con un’inaspettata dichiarazione d’amore!

Colto alla sprovvista, il medico spiegherà alla spasimante di non essere pronto per una nuova relazione. Lei, però, non si arrenderà e sfrutterà ogni occasione per stargli accanto. E la sua caparbietà verrà ricompensata…

Con il tempo, infatti, in Michael si riaccenderanno i vecchi sentimenti per la Engel, ma rimarranno le riserve per il comportamento spesso scorretto della donna. E così, pur di far breccia nel cuore dell’onesto dottore, Rosalie deciderà di lavorare su se stessa per diventare una persona migliore.

Il risultato? La vecchia fiamma si riaccenderà, tanto che poco dopo Michael e Rosalie diventeranno ufficialmente una coppia! Questa volta tra loro durerà? Ce lo dirà solo il tempo…

(Puntate 3520-44, in onda in Germania dal 4 gennaio al 17 febbraio 2021)

