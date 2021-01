Paul e Michelle si baciano, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Dal giorno del loro magico incontro in riva al lago, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) non è più riuscito a pensare ad altro se non a quella bellissima ragazza che gli ha rubato il cuore. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il suo sogno diventerà finalmente realtà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul si innamora di Michelle

Quando la sua amata Romy (Désirée von Delft) gli è morta tra le braccia proprio il giorno del loro matrimonio, Paul pensava che non sarebbe mai tornato ad amare. La vita, però, è ricca di sorprese! Poche settimane dopo il tragico evento, il giovane vedovo ha infatti iniziato a sviluppare dei sentimenti per niente altri che la sorella della sua defunta moglie: Lucy (Jennifer Siemann)!

Ignorando che quest’ultima lo ricambia, Lindbergh ha a lungo nascosto ciò che prova, finendo per perdere tempo prezioso. Quando il ragazzo si è finalmente deciso a dichiararsi alla Ehrlinger, lei aveva nel frattempo iniziato una relazione con Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) e – benché combattuta – non se l’è sentita di lasciare il fidanzato.

È stato però proprio allora che Paul ha fatto un incontro destinato a cambiargli la vita: durante una gara di corsa, ha visto in riva al lago una ragazza di una bellezza da togliere il fiato: Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus). E, quando poco dopo l’ha nuovamente incontrata in paese, non ha avuto più dubbi: si è innamorato!

Peccato solo che lei non sia pronta per una nuova relazione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Michelle si baciano

Ancora scottata dalla recente fine della ultima storia, Michelle ha infatti deciso di prendersi una pausa dagli uomini e, soprattutto, di non innamorarsi mai più di un collega di lavoro. Al cuor, però, non si comanda…

L’evidente attrazione e complicità tra la ragazza e Paul non farà infatti che crescere, portando i due ad avvicinarsi sempre di più. E così, durante una passeggiata nel bosco alla ricerca di funghi, accadrà l’inevitabile: i due si baceranno appassionatamente!

A quel punto Michelle non potrà più negarlo: si è innamorata di Paul! E così, anche se la Ostermann continuerà a sostenere di voler avere la propria libertà, i due diventeranno una coppia. Una notizia che non verrà accolta da tutti con gioia…

Quando Lucy lo scoprirà, infatti, avrà un colpo al cuore: come può Paul mettersi insieme ad un’altra proprio ora che lei ha finalmente lasciato Bela?

Riuscirà la Ehrlinger a battere la concorrenza di Michelle e riconquistare il suo amato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

