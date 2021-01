Paul e Michelle si avvicinano, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Un nuovo amore sta per nascere al Fürstenhof! Dopo il loro primo magico incontro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) ritroverà la misteriosa ragazza conosciuta al lago. E ben presto gli si presenterà l’occasione di fare colpo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul conosce Michelle

Romy (Désirée von Delft), Jessica (Isabelle Ege), Lucy (Jennifer Siemann), Annabelle (Jenny Löffler), Vanessa (Jeannine Gaspár): sono tante le donne che nel corso del tempo sono cadute vittima del fascino di Paul. Non tutte, però, hanno fatto breccia nel suo cuore.

Dopo la drammatica morte dell’adorata moglie Romy, il giovane Lindbergh sembrava aver perso la speranza di poter amare di nuovo, non rendendosi conto di aver già conosciuto la donna che gli avrebbe fatto tornare la voglia di vivere…

L’amicizia con Lucy è infatti col tempo evoluta in un amore tanto travolgente, quanto doloroso: a causa dei sensi di colpa (sia nei confronti di Romy che di Bela) i due ex cognati hanno infatti a lungo deciso di reprimere i propri sentimenti, tanto che la Ehrlinger ha deciso di sposare un altro uomo.

Ed è stato proprio allora che, durante una gara di corsa nel bosco, Paul ha avuto un incontro a dir poco magico con una bellissima ragazza sulla riva di un lago. Convinto che la giovane donna volesse buttarsi, Lindbergh si è immediatamente prodigato a salvarla.

Un gesto che lei non ha particolarmente gradito, tanto da sparire nel nulla senza neppure dire al suo “salvatore” il proprio nome. Ben presto, però, la situazione evolverà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul aiuta Michelle e le trova un lavoro

Letteralmente ossessionato dal ricordo della bella sconosciuta, Paul farà di tutto per ritrovarla, senza però successo. Proprio quando starà per perdere le speranze, però, sarà lei stessa a ricomparire a sorpresa. E questa volta non fuggirà via…

Sarà così che scopriremo che la “ragazza del lago” si chiama Michelle Ostermann ed è originaria di Bichlheim, dove è da poco tornata per rifarsi una vita dopo due anni trascorsi a Monaco e una relazione finita male. Relazione che continua a tormentarla…

Michelle riceverà infatti una telefonata dal suo ex fidanzato, scoprendo che quest’ultimo pretende la restituzione di un gioiello da lui regalatole, minacciando addirittura una denuncia se non verrà accontentato. C’è però un problema: la Ostermann ha gettato il dono nel lago per combattere il proprio mal d’amore!

Inutile dire che Paul non si lascerà sfuggire l’occasione di correre in aiuto della sua bella e si tufferà nel lago per recuperare il prezioso oggetto. E non è finita qui! Nella speranza di poter passare più tempo possibile con la sua amata, Lindbergh convincerà André (Joachim Lätsch) a concedere a quest’ultima una chance come cameriera al Fürstenhof.

Ebbene, effettivamente Michelle otterrà il lavoro, ma la gioia di Paul durerà poco: la ragazza gli dirà infatti chiaramente di non voler mai più iniziare una relazione con un collega! Lindbergh riuscirà a farle cambiare idea?

