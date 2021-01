Robert e Vanessa, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Da quando Urs Bauer (Sebastian Feicht) è ricomparso al Fürstenhof, per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) è ricominciato un incubo che sperava appartenere al passato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la ragazza deciderà di mettere fine ad una situazione diventata ormai insostenibile, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Urs ricatta Vanessa

Arrivata al Fürstenhof da poche settimane, Vanessa si è velocemente ambientata, trovando all’hotel a cinque stelle non solo un ottimo lavoro ma anche una famiglia e degli amici. Oltre che con gli zii Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen), la ragazza ha infatti legato con Paul (Sandro Kirtzel) e Robert (Lorenzo Patané). Tutto il suo mondo, però, rischia di crollarle addosso…

Come sappiamo, la Sonnbichler viene infatti da tempo ricattata dal suo ex allenatore Urs Bauer grazie ad una registrazione che – se resa pubblica – potrebbe mettere fine alla carriera della ragazza. E così, quando l’uomo è improvvisamente ricomparso al Fürstenhof, Vanessa ha subito intuito che non si trattava di una visita di cortesia.

Furioso per il precedente tentativo dell’ex allieva di ingannarlo, Urs ha saltato i convenevoli mettendo la Sonnbichler di fronte ad un vero e proprio ricatto: se non vuole che la registrazione in suo possesso venga resa pubblica, dovrà rubare dalla cassaforte del Fürstenhof una collana di diamanti appartenente ad un’ospite dell’hotel.

E questa volta Vanessa sarà con le spalle al muro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa confessa il furto a Robert

Non vedendo altra via d’uscita, la ragazza deciderà dunque di assecondare le richieste del suo ex allenatore e rubare il prezioso gioiello dalla cassaforte del Fürstenhof senza farsi vedere da nessuno. Incubo finito? Tutt’altro!

Diversamente da quanto concordato, infatti, quando Vanessa consegnerà la collana a Urs, quest’ultimo non si mostrerà minimamente intenzionato a cancellare la registrazione che incrimina la ragazza. E a quel punto lei crollerà…

Temendo che Bauer non la lascerà mai più in pace, la Sonnbichler finirà per confidarsi con Robert, raccontandogli sia del ricatto che del furto!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Robert licenzia Vanessa

Inutile dire che Saalfeld rimarrà sconvolto nello scoprire di cosa si è macchiata la ragazza, ma deciderà comunque di aiutarla a liberarsi del ricattatore e, soprattutto, a recuperare la collana. I due si metteranno dunque sulle tracce di Urs, riuscendo a bloccarlo appena in tempo.

Messo alle strette da Robert, Bauer si vedrà costretto a restituire il gioiello e cancellare la registrazione, prima di darsi alla fuga. Al settimo cielo, Vanessa ringrazierà Saalfeld per averla salvata. La attende però una doccia fredda…

Pur avendola aiutata a liberarsi di Urs, Robert non è infatti intenzionato a perdonare Vanessa e la licenzierà su due piedi, intimandole di andarsene immediatamente dal Fürstenhof.

