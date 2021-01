Franzi e Steffen, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

L’amore può cambiare le persone… ma non sempre in meglio! Come già accaduto in passato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la gelosia porterà infatti dei personaggi fino ad ora assolutamente positivi a prendere una strada molto pericolosa…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Amelie gelosa di Tim e Franzi

Nonostante tutto quello che è successo tra loro Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) non hanno mai smesso di amarsi. L’amore che lega i due protagonisti sembra infatti essere più forte di qualunque intrigo o incomprensione, tanto che gli sforzi della ragazza di dimenticare il suo ex sembrano fino ad ora essere stati vani.

Benché ormai da tempo legata a Steffen (Christopher Reinhardt) – di cui è, tra l’altro, anche socia in affari – Franzi continua infatti ad avere nel cuore Tim. E così, quando quest’ultimo ha dovuto affrontare un momento difficile a causa delle drammatiche condizioni del suo amato cavallo Nero, lei non ha potuto fare a meno di stargli accanto.

La vicinanza tra i due non passerà però inosservata, finendo per colpire nel vivo la nuova assistente del giovane Saalfeld: Amelie Limbach (Julia Gruber). Perdutamente innamorata del suo capo, la ragazza non prenderà infatti bene la scoperta che quest’ultimo ama ancora la sua ex, finendo per fare qualcosa di cui è destinata a pentirsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen crede che Franzi lo tradisca con Tim

Sopraffatta dalla consapevolezza di non avere chance contro la Krummbiegl, Amelie avrà un momento di sconforto e il caso vorrà che sarà proprio Steffen a soccorrerla. Preoccupato per lei, Baumgartner indagherà sul motivo della disperazione della nuova collega, ricevendo una risposta inaspettata…

Rosa dalla gelosia, Amelie rivelerà infatti ad uno sconcertato Steffen di essere certa che Tim e Franzi hanno una relazione segreta! Un’accusa totalmente infondata, ma che farà presa sulle insicurezze del giovane Baumgartner…

Se quest’ultimo garantirà alla Limbach di essere sicuro della fedeltà della fidanzata, infatti, dentro di sé non ne sarà poi così certo. E così, dopo aver osservato l’ennesimo momento di vicinanza tra Tim e Franzi, perderà il controllo e accuserà apertamente quest’ultima di tradirlo con Saalfeld!

Inutile dire che la Krummbiegl rimarrà sconcertata dalle insinuazioni del compagno e gli ribadirà il proprio amore. I timori del ragazzo, però, saranno troppo radicati, tanto da spingerlo a seguire i consigli di Dirk (Markus Pfeiffer) e ordire un perfido intrigo per sbarazzarsi del rivale…

