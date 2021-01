Franzi, Tim e Amelie Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Era nell’aria ormai da alcuni giorni, ma ora il triangolo tra Tim Saalfeld (Florian Frowein), Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Amelie Limbach (Julia Gruber) sta per iniziare sul serio. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, Tim subirà l’ennesima delusione da Franzi. E a quel punto cercherà consolazione nella nuova collega… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi gelosa di Amelie

L’amore non basta e i due protagonisti della sedicesima stagione di Tempesta d’amore lo sanno bene! Nonostante i forti sentimenti reciproci, Franzi ha infatti deciso di troncare la sua relazione con Tim, a causa della mancanza di fiducia dimostrata da quest’ultimo nei suoi confronti. Una decisione contro cui a nulla sono valsi i mea culpa del giovane Saalfeld.

Determinata a non lasciarsi ancora una volta ferire dal suo ex, la Krummbiegl si è dunque concentrata sulla propria relazione con Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt). Ben presto, però, si è resa conto che dimenticare Tim non è un’impresa semplice…

Quando la ragazza ha casualmente scoperto che la sua nuova coinquilina e collega – Amelie – ha messo gli occhi sul giovane Saalfeld, non ha infatti potuto reprimere la propria gelosia. E la situazione non migliorerà col tempo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim scopre che Franzi è gelosa

Perdutamente innamorata di Tim, Amelie sfrutterà infatti ogni occasione per avvicinarsi al suo amato nonché datore di lavoro. Un’impresa che non sarà particolarmente difficile, visto che i due lavorano insieme alle scuderie del Fürstenhof!

La crescente sintonia tra i due sarà come fumo negli occhi per la sempre più gelosa Franzi, che – dopo aver visto la “rivale” mandare un bacio al giovane Saalfeld – non riuscirà più a trattenersi dal fare a Tim una vera e propria scenata di gelosia!

Il risultato? Il ragazzo capirà che la sua ex lo ama ancora e ricomincerà dunque a sperare di poter avere ancora una chance con lei. Rimarrà, però, deluso…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tim si consola con Amelie

Temendo che Tim possa ferirla di nuovo, Franzi deciderà infatti di ignorare i propri sentimenti (mai svaniti) per Saalfeld e di concentrarsi invece sulla propria relazione con Steffen. Una reazione che ferirà profondamente il giovane Saalfeld.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Con il cuore a pezzi, quest’ultimo cercherà di soffocare il dolore accettando le attenzioni di Amelie. Sarà così che il ragazzo trascorrerà sempre più tempo con la collega, tanto che presto si arriverà ad un bacio… o quasi!

All’ultimo momento, infatti, Tim si tirerà indietro, capendo di non poter baciare un’altra donna. E, quando Franzi lo scoprirà, non potrà evitare di sentirsi sollevata…

La Krummbiegl accetterà i propri sentimenti per Saalfeld, oppure continuerà a soffrire da lontano? E lui finirà per cedere al fascino di Amelie? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.