Genoveva e Ursula / Una vita

Si aprirà presto una grossa crepa tra Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: le due “alleate” non riusciranno infatti più a comprendersi e tra di loro non mancheranno delle discussioni al fulmicotone.

In una delle stesse, l’ex istitutrice minaccerà di spifferare a tutti quanti che è stata la Salmeron ad orchestrare l’omicidio del marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), ma anche in questo caso la dark lady saprà come difendersi…

Una Vita, trame: Ursula crede di vedere Cayetana e spinge Genoveva

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che ad un certo punto Ursula darà l’impressione di stare delirando e, in più di un’occasione, crederà di imbattersi in Cayetana Sotelo Ruz.

Ormai pienamente convinta del fatto che la sua ex signora sia tornata ad Acacias per riprendersi ciò che era suo, la Dicenta dirà quindi alla Salmeron che è finalmente arrivata l’ora di farsi da parte, ma uno scontro finirà in maniera piuttosto accesa, visto che l’anziana signora non sopporterà l’apparente tradimento di Genoveva (che arriverà a chiamare “figlia”) e arriverà a puntarle un coltello alla gola quando ventilerà l’ipotesi di licenziarla.

Dopo averla apparentemente calmata, Genoveva cercherà dunque di difendersi con un oggetto contundente ma sarà ancora Ursula ad avere la meglio: spingerà la Salmeron e riuscirà a farle perdere i sensi. Ciò farà da preludio ad un’intricata storyline…

Una Vita, spoiler: Ursula vuole rivelare a tutti che Genoveva ha ucciso Alfredo

Al termine di un confronto con il “fidanzato” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Genoveva deciderà infatti di sbarazzarsi definitivamente di Ursula e le farà presente che entro una settimana dovrà lasciare il quartiere.

Tuttavia, la Dicenta non vorrà affatto arrendersi di fronte a questo ultimatum, tant’è che si farà minacciosa e svelerà alla Salmeron di avere tutte le prove in grado di dimostrare che è stata lei, mesi prima, ad organizzare l’assassinio di Alfredo Bryce, il suo defunto sposo.

Da un lato Genoveva si mostrerà abbastanza serena, poiché sottolineerà che nessuno crederà alle parole di una persona che di settimana in settimana ha messo sempre più in luce la sua evidente pazzia, dall’altro la Dicenta darà l’impressione di essere piuttosto lucida sul da farsi, cosa che spingerà la sua “nemica” a tutelarsi.

Una Vita, news: Genoveva si libera dell’assassino di Alfredo

Eh sì: vi anticipiamo che Genoveva si metterà in contatto con il losco Fermin, che le comunicherà che l’assassino materiale di Alfredo è stato a sua volta ucciso. Con l’ennesimo omicidio sulle spalle, la Salmeron avrà quindi tolto ad Ursula la prova più grande per dimostrare che è stata lei ad orchestrare la dipartita del Bryce Senior. Una vittoria che Genoveva si preoccuperà di annunciare alla Dicenta, facendo recapitare il necrologio del “killer pagato” da lei qualche tempo prima.

Le due nemiche, insomma, continueranno a farsi dispetti a vicenda, dispetti che renderanno il loro soggiorno ad Acacias davvero pericoloso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

