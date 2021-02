BROOKE / Beautiful

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, la storyline principale è sicuramente il “pentagono amoroso” che vede coinvolti, oltre l’immancabile trio formato da Steffy Forrester, Liam e Hope Spencer, anche Thomas Forrester e la new entry (ancora molto lontana per gli episodi italiani) John “Finn” Finnegan, attuale ragazzo della figlia di Ridge.

Se seguite le nostre news dagli USA conoscete già il “fattaccio”: sconvolto per aver pensato di vedere Hope tradirlo con Thomas, Liam è finito a letto con Steffy, salvo poi rendersi conto di essere stato l’unico infedele nel suo matrimonio. La scivolata dei due ex coniugi, tuttavia, ha portato ad una notizia lieta ma assai complicata: Steffy è rimasta incinta! Ovviamente il padre potrebbe essere il suo attuale compagno Finn: la statistica è a suo favore, visto che con Liam è successo una volta sola, ma il destino può riservare brutti scherzi…

Beautiful, trame americane: FINN perdona STEFFY, HOPE farà lo stesso con LIAM… o no?

Scoperto il tradimento, il dottore ha deciso con pochi dubbi di perdonare Steffy, decidendo di rimanere al suo fianco anche se il bambino non dovesse essere suo. La ragazza spera che possa essere proprio così, giurando di voler spezzare il circolo vizioso con Liam e di non voler distruggere il matrimonio di quest’ultimo con Hope Logan.

Più restia è la stessa Hope che, a differenza di Finn, non è nuova a questo schema e fatica a digerire l’infedeltà del marito. Tuttavia, propensa a dargli la giustificazione dell’aver agito sulla base di una convinzione per lui sconvolgente, non lo ha per ora allontanato. La situazione dunque è in stallo, con tutti in attesa di capire cosa riserverà il futuro una volta che il test di paternità rivelerà l’identità del padre.

Beautiful, news USA: BROOKE emette un giudizio spiazzante su STEFFY

La situazione, inevitabilmente, avrà ripercussioni anche su altre persone, a partire dai genitori di Hope e Steffy. Brooke Forrester, informata dalla figlia su quanto successo, non ha avuto dubbi: l’unica colpevole è Steffy!

Per la Logan l’intera responsabilità deve ricadere sulla figliastra, rea di aver colto un’occasione propizia per sedurre Liam. Poco importa che sia stato lui a non affrontare di petto il tradimento che aveva pensato di vedere, che tra tutti sia corso proprio da Steffy e sia stato il primo a versare la vodka che ha aiutato i due ex a cedere al legame mai del tutto spezzato.

Beautiful, spoiler USA: per HOPE è difficile accettare la situazione…

Ed è stato proprio questo il “consiglio da mamma” che Brooke ha elargito a Hope: perdonare Liam, salvando così il loro matrimonio e considerare Steffy l’unica colpevole. Sebbene anche Hope abbia accusato la sorellastra di aver volutamente cercato di colpire il suo matrimonio (“Quante volte gli hai riempito il bicchiere?“, le aveva chiesto), non è così pronta a sollevare da ogni responsabilità Liam, avendo già ammesso che potrà farsi un’idea sulle sorti del loro rapporto solo quando sarà chiaro se lui stia avendo o meno un altro figlio da Steffy. Annika Noelle, l’interprete di Hope, ha spiegato:

Per Hope è difficile accettare che al primo dubbio, invece di affrontarla, Liam sia corso da Steffy seduta stante, forse il loro matrimonio non era così solido come pensava. E per quanto ogni bambino sia un dono, Liam sta avendo un bambino da un’altra donna mentre sono sposati. L’altra volta le cose erano diverse: Liam e Steffy stavano insieme quando hanno concepito Kelly, il mio personaggio e Beth sono arrivate dopo.

Beautiful, notizie americane: THOMAS a sorpresa consiglia a HOPE di perdonare LIAM

Come già accennatovi, a sorpresa Thomas ha consigliato a Hope di provare a perdonare Liam, in quanto – per quanto continui a non apprezzarlo – sa che lei lo ama. Per questo, nelle prossime puntate in onda negli Stati Uniti, Brooke – che ha iniziato a concedere al figliastro una seconda chance – stringerà con lui un patto riguardante proprio la salvaguardia di Hope e del suo matrimonio.

Liam, sorpreso da quello che sembra essere un sincero appoggio da parte del suo rivale, nutre ancora qualche dubbio: potrebbe essere solo una tattica per apparire bene agli occhi di Hope. Peraltro, Liam inizia a mal tollerare l’ospitalità di cui al momento Thomas gode a casa di Brooke e Ridge…

Venendo proprio allo stilista, Steffy ha informato il padre di tutta la storia una volta che ha ricevuto la visita di una battagliera Brooke, la quale ha messo in chiaro che non lascerà che Steffy esca impunita dalla vicenda! Desiderosa di dirlo personalmente al genitore, Steffy ha ottenuto che la matrigna aspettasse prima di parlarne lei al marito. Ridge è per ora rimasto soddisfatto dell’unica bella notizia in questo nuovo caos familiare: Finn è deciso a restare nella vita di Steffy, dimostrando di tenere a lei sopra ogni cosa.

Ma come riusciranno Ridge e Brooke a gestire le nuove tensioni esplose tra i figli, proprio quando pensavano di aver raggiunto una duratura serenità familiare?

Per il momento marito e moglie non sono stati mostrati sulla scena intenti a commentare la situazione e gli spoiler per ora tacciono, anche se la linea dura della Logan contro Steffy potrebbe non andare bene al consorte. Le generiche anticipazioni rilasciate tempo fa avvisavano: Ridge e Brooke dovranno lavorare sodo per impedire alla situazione di intaccare il loro matrimonio. Ridge ha il cuore spezzato per Steffy e la sua condizione, e continuerà ad essere per lei fonte di supporto e di forza. Sebbene abbiano superato tutte le altre prove, questa sarà quella che li farà deragliare?

Beautiful, anticipazioni americane: BROOKE si riavvicinerà a KATIE?

Giudice severo nei confronti del tradimento di Steffy, Brooke nelle prossime puntate americane sarà invece al centro di una missione di perdono nel clan Logan. Come già anticipatovi, Bill Spencer si convincerà sempre più che sia Katie Logan la donna per lui e cercherà di reclutare Brooke e Donna nel tentativo di convincerla a dargli una nuova possibilità.

Le due rappresenteranno un fronte unito per convincere la sorella a non rinunciare all’amore di Bill. Per farlo Katie dovrà cercare di superare il nuovo tradimento subìto mesi fa proprio dall’editore e da Brooke, che dunque lotterà per riavvicinarsi definitivamente alla sorella. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

