Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il test di paternità sancirà l’identità del bambino che Steffy Forrester porta in grembo: Liam Spencer! La notte che i due hanno trascorso insieme, sull’onda della (falsa) convinzione che Hope Spencer stesse tradendo il marito con Thomas Forrester, avrà dunque una conseguenza che peserà come un macigno sul matrimonio della giovane Logan. La figlia di Brooke, infatti, stava aspettando proprio l’esito dell’esame del DNA per decidere se buttarsi o meno alle spalle il tradimento di Liam.

Beautiful, anticipazioni americane: HOPE cosa farà con LIAM?

Già vi abbiamo informato di come mamma Brooke ritenga il genero vittima della seduzione di Steffy e dunque per lei dovrebbe essere perdonato seduta stante, mentre Hope è più restia a concedere l’assoluzione al consorte. Certo, la giovane ha riconosciuto come Liam sia stato spinto da una convinzione che, per quanto fasulla, lo aveva devastato e ha accusato la sorellastra, invece, di aver volutamente approfittato della situazione, dato che sarebbe dovuta essere la più lucida dei due. Ma ciò non le rende facile sollevare Liam dalle sue responsabilità, specie vista la loro lunga storia costellata di altre défaillance simili da parte del ragazzo. L’interprete della Logan, Annika Noelle, ha spiegato:

Hope ora dovrà capire se riuscirà a perdonare Liam e non portarsi dietro del risentimento, dovrà comprendere cosa sia meglio per la loro famiglia. Se per Hope sarebbe meglio non avere un marito traditore, per quanto riguarda la loro famiglia è più complicato.

Beautiful, trame americane: FINN detta la linea sul futuro comportamento di LIAM

Per Steffy le cose potrebbero essere più semplice: la sua love story con John Finnegan è più recente e non si porta dietro questo fardello. “Finn” ha già chiarito che un bambino non suo non comprometterà quanto prova per lei e i piani di un futuro insieme, tuttavia nelle prossime puntate il dottore chiarirà come le cose debbano cambiare per spezzare davvero il circolo vizioso con l’ingombrante ex marito.

Il medico, insomma, indicherà Liam come si dovrà comportare d’ora in avanti con Steffy; Finn, infatti, si era già lamentato di come Liam sembrasse essere ancora il padrone in casa di Steffy, andando e venendo a suo piacimento e continuando a tenere abilmente legata a sé la ragazza, pronto a ripiegare su di lei alla prima difficoltà. Per quanto riguarda le nuove tensioni tra Hope e Steffy, l’interprete di quest’ultima, Jacqueline MacInnes Wood ha dichiarato:

Il rapporto di fiducia tra le due amiche-nemiche è completamente compromesso a questo punto. Credo in realtà che ciascuna delle due sappia in cuor suo che l’altra è una brava persona, tuttavia non sempre riescono a mostrare questo lato l’una all’altra per via di tutte le cose che si frappongono tra loro, in primis Liam.

Beautiful, news americane: VINNY c’entra qualcosa col risultato del test?

Tornando ai fatti, per quanto contenti della nuova vita in arrivo, sia Liam che Steffy speravano in un risultato ben diverso del test e si dovrà aspettare per vedere le reali ripercussioni che la questione avrà nelle loro rispettive relazioni. Tuttavia, la verità è davvero questa?

Gli spoiler, ovviamente, per ora non parlano di una contraffazione del test, ma insistiamo ad offrirvi l’ipotesi “Vinny“, che già avevamo lanciato, alla luce di alcuni elementi inseriti nella narrazione. Le anticipazioni sulla storyline, tra l’altro, non fanno altro che suggerire proprio questa direzione…

Nei futuri episodi, infatti, Vinny spingerà l’amico Thomas a farsi avanti con Hope. Lo stilista, al contrario, per ora ha cercato di convincere la ragazza che ama a lottare per salvare il proprio matrimonio ma, dopo che Thomas di recente gli ha dichiarato come la felicità di Hope sia per lui la cosa più importante, Vinny sarà sempre più dell’idea che il giovane non debba rinunciare a lei.

Quando Ridge saprà dei consigli, inviterà invece il primogenito a non ripercorrere quella strada. Thomas ascolterà il genitore?

Quello che è certo è che Thomas cercherà di aiutare sia Hope che Steffy in questa difficile situazione. Ma… Vinny potrebbe arrivare a contaminare un test di paternità per dare a Thomas una nuova chance con Hope?

Vinny è uno spacciatore, dunque la sua fonte di “materie prime” potrebbe essere proprio un ospedale e, stando a nuovi rumor insistenti, un nuovo lavoro potrebbe averlo messo nelle condizioni di avere libero accesso al laboratorio d’analisi. Vedremo se le cose staranno così, per restare aggiornati su questo argomento seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

