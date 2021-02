Daydreamer: CAN e SANEM contro SANREMO! Ecco quando tornano in prima serata…

DayDreamer, Can e Sanem / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

I grandi appuntamenti calcistici di Canale 5 hanno preso ultimamente il sopravvento nel prime time del martedì dell’ammiraglia Mediaset e ciò ha temporaneamente messo fuori gioco l’appuntamento serale con Daydreamer le ali del sogno.

Del resto, non è una sorpresa: era già abbondantemente noto che le vicende amorose di Can e Sanem sarebbero andate avanti al martedì sera tranne in presenza di incontri di calcio europei. Comunque sia, le amatissime “ali del sogno” torneranno presto di sera: ciò avverrà la prossima settimana ma in un giorno inedito, ovvero il mercoledì.

Daydreamer: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Mentre dunque prosegue senza sosta l’appuntamento pomeridiano della soap, la versione serale sarà nuovamente su Canale 5 mercoledì 3 marzo e questo vuol dire che la prossima settimana Can, Sanem e tutti i loro amici e parenti sfideranno (televisivamente parlando, of course) la seconda serata di Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello.

Quello del 3 marzo sarà peraltro un prime time importante, perché assisteremo a una “voglia di riavvicinamento” da parte dei due piccioncini, anche se già sappiamo che la strada per la felicità sarà molto lunga:

“Sanem sembra aver dimenticato tutto il dolore provato negli ultimi mesi e non riesce a nascondere le sue emozioni a Can. Lui, a sua volta, sogna una famiglia con lei e in più di un’occasione la osserva con lo sguardo sognante e proiettato al futuro…“.

Vi ricordiamo anche che l’attore Can Yaman sarà guest star nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 e che in seguito vedremo in tv altre produzioni con lui come protagonista. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.