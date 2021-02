Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Franzi trova Tim in fin di vita, per colpa di chi?

Franzi soccorre Tim, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Quando c’è una dark lady nei paraggi, il pericolo è sempre in agguato. Non è infatti un caso se da quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è arrivata al Fürstenhof si sta verificando una disgrazia dietro l’altra. Sarà però nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore che la dark lady farà vedere il peggio di sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane uccide Karl

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Ariane ha avuto un solo obiettivo: distruggere la vita di Christoph (Dieter Bach). E per raggiungere il proprio obiettivo la donna è disposta a tutto… anche ad uccidere!

Non contenta di aver ingannato, derubato ed umiliato il suo acerrimo nemico costringendolo a riparare i bagni di quello che un tempo era il suo hotel, la Kalenberg ha infatti deciso di colpire ancora più in profondità l’uomo. Come? Mandando in rovina il Fürstenhof! Il suo piano, però, si è rivelato tutt’altro che semplice da realizzare…

Oltre che contro i Saalfeld, la donna si è infatti trovata a combattere anche con il suo unico alleato: Karl (Stephan Schäfer). E così, quando quest’ultimo si è mostrato tentato dal passare dalla parte del “nemico”, Ariane non ha visto altra soluzione se non eliminarlo!

Karl non sarà però la sua unica vittima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane aggredisce Tim

Mentre Ariane si occuperà di far sparire il cadavere dell’ex marito in fondo al lago del Fürstenhof, Christoph continuerà incessantemente ad indagare nella speranza di scoprire dove si trovino i soldi che la dark lady gli ha sottratto con l’inganno. Indagini in cui verrà aiutato dal figlio…

Ben sapendo che Karl è la loro unica arma contro la Kalenberg, i due Saalfeld i metteranno dunque alla ricerca dell’uomo, arrivando molto vicini a trovarlo! Mentre perlustrerà la zona intorno al lago, infatti, Tim (Florian Frowein) noterà tra le canne della palude il cellulare dell’ex marito di Ariane. Purtroppo, però, non si accorgerà che quest’ultima è proprio lì!

Non potendo correre rischi, la Kalenberg aggredirà dunque il giovane Saalfeld alle spalle, colpendolo in testa con una trave di legno! A causa della violenza del colpo, il ragazzo rimarrà a terra esanime, dove verrà trovato fortuitamente da Franzi (Léa Wegmann). E, quando quest’ultima noterà la ferità alla testa, andrà nel panico…

La ragazza riuscirà a salvare il suo amato prima che sia troppo tardi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

