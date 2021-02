Karl e Ariane, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Per Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) c’è una sola cosa che conta: la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Ma sarà davvero così? Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la determinazione della perfida dark lady verrà messa a dura prova da un evento assolutamente inaspettato: il riaffiorare dei suoi vecchi sentimenti per l’ex marito Karl (Stephan Schäfer)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Karl vuole riconquistare Ariane

Per settimane Ariane è apparsa come un nemico invincibile: tanto intelligente quanto spietata e determinata. Anche la migliore (o peggiore, a seconda del punto di vista) delle dark lady, però, ha un punto debole e quello della Kalenberg ha un nome ed un volto: quello di Karl!

Fin dal momento dell’arrivo di quest’ultimo al Fürstenhof è infatti apparso chiaro che la presenza del bel chirurgo plastico turba non poco la donna e ne abbiamo presto scoperto il motivo: Karl è a conoscenza dei più oscuri segreti di Ariane e potrebbe rovinarla in qualunque momento.

Per fortuna della Kalenberg, l’ex marito non è apparso fino ad ora intenzionato a tradirla… anzi! Fin dall’inizio l’uomo ha infatti rivelato di essere ancora profondamente innamorato dell’ex moglie e di essere venuto al Fürstenhof nella speranza di costruire una nuova vita insieme a lei.

Una prospettiva che non potrebbe essere poi così remota…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane capisce di amare ancora Karl

Nonostante le continue discussioni (legate soprattutto al destino del Fürstenhof) i due ex coniugi finiranno con il tempo per avvicinarsi sempre di più. E così, mentre Christoph si troverà ancora in Tailandia alla ricerca di prove contro i Kalenberg, tra questi ultimi scoppierà (di nuovo) l’amore!

Per Ariane si tratterà di un evento inaspettato: tutto aveva infatti pianificato che finire per innamorarsi di nuovo del suo ex marito! Se da una parte la donna sarà sopraffatta dal riaffiorare dei suoi vecchi sentimenti per l’ex coniuge, dall’altra capirà di dover fare una scelta…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Mentre fino ad ora nulla avrebbe mai potuto convincerla a rinunciare alla sua vendetta contro Christoph, ora la Kalenberg si troverà infatti di fronte alla prospettiva di poter iniziare una nuova vita felice insieme all’uomo che ama. Per farlo, però, dovrebbe mettere una pietra sul passato e dimenticare il suo odio nei confronti di Saalfeld.

Ariane ascolterà dunque le preghiere di Karl e rinuncerà alla propria vendetta? Possiamo anticiparvi che basterà il ritorno di Christoph dalla Tailandia per far capire alla dark lady cos’è davvero più importante per lei. Una scelta che avrà conseguenze drammatiche… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.