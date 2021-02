Linda vede Dirk in piedi, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Anche un bugiardo professionista può tradirsi in un momento di disattenzione. Sarà quello che accadrà a Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore compirà un passo falso che rischierà di pagare a carissimo prezzo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk viene smascherato da Ariane

Sono settimane ormai che Dirk prende in giro tutti, fingendo un’invalidità da cui è ormai completamente guarito. Una commedia crudele giustificata da un unico fine: riconquistare il cuore di Linda (Julia Grimpe). Le cose, però, prenderanno una brutta piega…

Se inizialmente nessuno ha neanche lontanamente sospettato che la disabilità di Baumgartner fosse una finzione, con il tempo più persone hanno iniziato ad accorgersi che qualcosa non torna. Il primo è stato André Konopka (Joachim Lätsch), che ha pagato a caro prezzo la propria intuizione, finendo per perdere la donna che ama.

Il cuoco, però, non è l’unico ad aver capito come stanno realmente le cose…

Indagando sul conto di Dirk, anche Ariane (Viola Wedekind) ha infatti scoperto che l’uomo può camminare e, a differenza di André, ha potuto usare questa scoperta a proprio vantaggio arrivando a ricattare l’uomo. E a questo punto le cose per quest’ultimo inizieranno a mettersi male…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Dirk aiuta Linda e Christoph contro Ariane

Capendo che sta diventando sempre più difficile mantenere il suo segreto, Dirk deciderà dunque di correre ai ripari. Come? Fingendo una guarigione miracolosa! Di fronte ad un’esterrefatta Linda, l’uomo sosterrà dunque improvvisamente di aver ricominciato ad avere sensibilità delle gambe… il tutto (ovviamente) grazie alle cure amorevoli dell’ex moglie!

Il risultato? La donna si farà completamente incantare dalla commedia dell’ex coniuge al punto da commuoversi. Trionfante, Baumgartner potrà così godersi il proprio successo completo: non solo è riuscito a legare ulteriormente a sé la sua amata, ma presto potrà smettere di recitare la parte dell’invalido e non correrà dunque più il rischio di venire smascherato. Come sempre, però, il destino sarà in agguato…

Durante un pomeriggio insieme nel parco, accadrà infatti qualcosa di imprevedibile: Linda verrà colpita alla testa da una palla da polo e stramazzerà a terra. Ebbene, vedendo la moglie cadere, Dirk d’istinto si alzerà dalla sedia a rotelle per prenderla al volo… e lei vedrà tutto!

Linda scoprirà dunque finalmente il crudele inganno di cui è stata vittima?

