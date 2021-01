Linda e André, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Senza fiducia l’amore non basta. Ne sanno qualcosa Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann), che hanno finito per lasciarsi proprio per questo motivo. E non saranno gli unici! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un’altra amatissima coppia è infatti destinata a scoppiare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André scopre che Dirk non è paralizzato

Se quello tra André Konopka (Joachim Lätsch) e Linda Baumgartner (Julia Grimpe) non è stato un classico colpo di fulmine, poco ci manca. Fin dal loro primo incontro, i due hanno infatti subito instaurato un rapporto speciale e solo l’iniziale diffidenza della donna ha rallentato la nascita di una relazione.

Alla fine, però, lo chef e la bella pasticciera sono diventati una coppia, il cui legame è fino ad ora sopravvissuto ad ogni ostacolo: dalle faide familiari fino a, soprattutto, intrighi di Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer). Determinato a riavere la moglie, quest’ultimo ha infatti fatto di tutto per strapparla al rivale, ma invano… almeno fino ad ora!

Proprio quando Linda aveva finalmente deciso di chiudere i rapporti con l’ex marito, infatti, l’uomo è rimasto paralizzato e a quel punto lei non se l’è sentita di abbandonarlo. Un gesto di buon cuore che non è però stato ripagato…

Invece che essere grato alla moglie, Dirk ha infatti sfruttato la situazione, nascondendo di essere guarito pur di suscitare la compassione della sua amata. Purtroppo per lui, però, André ha scoperto tutto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André lascia Linda

Insospettito da alcune stranezze nel comportamento del rivale, Konopka ha infatti velocemente capito che in realtà quest’ultimo può camminare. Peccato solo che Baumgartner non solo si sia rifiutato di dire la verità a Linda, ma è anche riuscito a far passare lo chef per bugiardo.

Furioso, André tenterà in ogni modo di smascherare il rivale, finendo però per oltrepassare il limite. E così, quando per causa sua Dirk rischierà addirittura di morire (il cuoco lo getterà a terra nel mezzo di una strada trafficata), Linda metterà il fidanzato di fronte ad un ultimatum: se vuole continuare la loro relazione, dovrà iniziare una terapia!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Pronto a tutto pur di non perdere la donna che ama, lo chef accetterà di iniziare a vedere uno psicologo. Dirk, però, farà di tutto per rendergli la vita impossibile, riuscendo a fargli perdere nuovamente le staffe. E, quel che è peggio, la Baumgartner si schiererà ancora una volta con l’ex marito.

Incredulo di fronte al fatto che la fidanzata creda meno alle sue parole che alle bugie di un uomo che l’ha ingannata per tutta la vita, André prenderà così una decisione drastica: troncare la sua relazione con Linda! E nemmeno le preghiere della donna riusciranno a fargli cambiare idea…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.