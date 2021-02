Ariane ricatta Dirk, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Da settimane ormai sta prendendo in giro tutti senza destare sospetti. Con l’unica eccezione di André Konopka (Joachim Lätsch) – che però ha pagato a caro prezzo la propria scoperta – nessuno infatti ha intuito che Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) stia solo fingendo di essere paralizzato. Fino ad ora…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo finirà infatti per fare una leggerezza che gli costerà carissima: lo metterà nelle mani di niente meno che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E, inutile dirlo, la dark lady non esiterà ad approfittarsene… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk inganna Linda

Pochi giorni fa Dirk ha detto a suo figlio Steffen (Christopher Reinhardt) che in guerra ed in amore tutto è concesso, spingendo il ragazzo ad ordire un intrigo contro Tim (Florian Frowein). Ciò che Steffen ignora, però, è che il padre sta facendo molto peggio per riconquistare la moglie…

Pur di riconquistare Linda (Julia Grimpe), Baumgartner sta infatti portando avanti da settimane una crudele commedia, fingendosi paralizzato per poter passare del tempo con l’ex moglie. E, quando André ha scoperto il suo inganno, Dirk ha sfruttato l’accaduto per far passare il rivale per un pazzo che ha perso il contatto con la realtà a causa della gelosia.

Le conseguenze le conosciamo tutti: Linda ha creduto all’ex marito, ferendo il fidanzato a tal punto da portarlo a troncare la loro relazione. Come se non bastasse, Steffen ha convinto la madre a concedere una chance all’ex marito, diventando così complice involontario del crudele intrigo del genitore.

Fingersi invalido, però, non sarà sempre semplice…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Dirk aiuta Linda e Christoph contro Ariane

Sarà in queste circostanze che Christoph (Dieter Bach) – da tempo alla ricerca di prove che gli permettano di incastrare Ariane per i suoi crimini – chiederà aiuto a Linda: deve procurargli un campione del DNA di Karl (Stephan Schäfer) per poterlo confrontare con quello ritrovato in seguito all’incendio che distrusse il suo hotel in Tailandia.

Quando Dirk lo scoprirà, vedrà l’occasione perfetta per riscattarsi sia agli occhi dell’ex moglie sia a quelli del cognato e si offrirà dunque subito di aiutare.

Ebbene, l’intervento di Baumgartner si rivelerà effettivamente fondamentale per la riuscita della missione: i due riusciranno effettivamente a prelevare nel materiale organico appartenente al marito di Ariane. Ci sarà però un problema…

Eh sì, perché la Kalenberg scoprirà tutto! E, inutile dirlo, non se ne starà con le mani in mano…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntata italiane: Ariane ricatta Dirk

Come comprensibile, la donna non potrà permettere che il suo coinvolgimento nel boicottaggio della Top Comfort venga alla luce e cercherà dunque un modo per impedire che Linda spedisca al fratello il campione di DNA di Karl. Ebbene, per sua fortuna l’occasione perfetta non tarderà a presentarsi…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo averlo tenuto d’occhio a lungo, Ariane sorprenderà infatti Dirk in piedi nella sua stanza, scoprendo così che quest’ultimo non è affatto paralizzato! A quel punto la dark lady potrà mettere Baumgartner con le spalle al muro: se non vuole vedere il suo segreto svelato, dovrà impedire che Linda consegni a Christoph il DNA di Karl!

L’uomo si piegherà al ricatto oppure rimarrà fedele a Linda? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.