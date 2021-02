Vanessa e Paul,Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

L’amore può essere un dono… ma anche una maledizione! A Tempesta d’amore, la frequentazione senza impegno di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) si è infatti recentemente evoluta in qualcosa di molto più serio. Purtroppo, però, solo da una parte…

Nelle prossime puntate italiane la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà così a dover affrontare una situazione a dir poco spinosa e cercherà di uscirne con un inganno alquanto sorprendente. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si innamora di Robert

La sofferenza per la partenza improvvisa di Eva (Uta Kargel) insieme al figlioletto Emilio è un dolore troppo grande per essere superato velocemente. Non c’è dunque da stupirsi se Robert non si senta affatto pronto a voltare completamente pagina e stia solo cercando delle distrazioni che gli permettano di ritrovare il sorriso.

È stato allora che è entrata in scena Vanessa, la bellissima (e giovanissima) nipote di Alfons. Nonostante la notevole differenza d’età, tra Saalfeld e la Sonnbichler si è immediatamente innescata una forte attrazione, che li ha portati ad iniziare un’appassionata relazione.

Se dall’inizio è stato fin subito chiaro ad entrambi che la loro storia non avrebbe previsto coinvolgimenti emotivi, purtroppo le cose sono andate diversamente. Con il tempo, infatti, Vanessa ha capito di essersi innamorata di Robert! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert capisce che Vanessa si è innamorata

Nonostante qualche illusione iniziale, la ragazza capirà velocemente di non avere nessuna speranza di vedere i suoi sentimenti ricambiati. Dopotutto, non solo Saalfeld è il marito di sua cugina e soffre ancora terribilmente per la fine del proprio matrimonio… ma è pure il suo capo!

La Sonnbichler deciderà dunque di reprimere ciò che prova, ma l’impresa si rivelerà impossibile anche a causa dell’arrivo di una rivale imprevista: Cornelia Holler (Deborah Müller). Il risultato? Quando Vanessa assisterà ad un momento di vicinanza tra la nuova arrivata e Robert (di cui, tra l’altro, la sua gelosia esploderà.

Dopo aver tentato inutilmente di impedire che la “rivale” venga assunta al Fürstenhof, la Sonnbichler capirà di dover riprendere il controllo di se stessa, decidendo di tenersi a distanza da Robert per non suscitare sospetti. Il suo comportamento, però, finirà per far intuire all’uomo la verità: Vanessa si è innamorata!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vanessa fa credere a Robert di amare Paul

Determinato a scoprire la verità, Saalfeld affronterà dunque la giovane Sonnbichler chiedendole conferma dei suoi sospetti. E a quel punto lei capirà di dover negare ad ogni costo, arrivando a coinvolgere altre persone…

Per risultare più credibile, infatti, la ragazza penserà bene di far credere a Robert di essere effettivamente innamorata… ma non di lui, bensì di Paul (Sandro Kirtzel)! Nel tentativo di essere convincente, Vanessa inizierà dunque a flirtare con il collega ogni volta che Saalfeld sarà nei paraggi, finendo però per causare non pochi guai…

Quando Michelle (Barbro Viefhaus) verrà a sapere della presunta cotta della Sonnbichler per Linbergh, infatti, non la prenderà affatto bene! Senza contare che la bugia di Vanessa convincerà Robert a continuare con spensieratezza la loro relazione, finendo a lungo termine per ferire profondamente la ragazza…

