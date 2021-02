Robert tra Vanessa e Cornelia, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Pensava di rimanere solo per sempre e invece si ritroverà non una bensì due donne disposte a tutto pur di averlo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore prenderà infatti il via un appassionante triangolo amoroso che vedrà Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) conteso tra due donne tanto affascinanti quanto determinate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Vanessa iniziano una relazione

Robert è ormai abituato a dover ripartire da zero, sia sul lavoro che in amore. Dopo la drammatica morte della prima moglie Miriam (Inez Bjørg David), Saalfeld lasciò infatti Parigi (dove viveva con la coniuge) per riprendere il suo lavoro di cuoco al Fürstenhof.

Fu qui che conobbe Eva (Uta Kargel), destinata a diventare il suo nuovo grande amore e con cui si trasferì a Verona per aprire un ristorante. Un paio di anni fa, però, anche quella fase giunse a termine e Saalfeld fece ancora una volta ritorno al Fürstenhof, dove lasciò la cucina per dedicarsi agli affari.

Il resto è storia recente: in seguito alla scoperta che suo figlio è frutto del tradimento con Christoph (Dieter Bach), qualche settimana fa Eva ha deciso di lasciare Robert e di rifarsi una vita lontano dal Fürstenhof. L’uomo non è però rimasto a lungo a piangersi addosso…

Dopo un iniziale periodo di disperazione, Saalfeld ha infatti recentemente ritrovato il sorriso grazie alla giovanissima e bellissima nipote di Alfons (Sepp Schauer) – Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) – con cui ha iniziato una relazione senza impegno. O almeno quelli erano i piani…

Con il tempo, infatti, la ragazza ha capito di essersi innamorata sul serio. E da quel momento sono iniziati i guai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa gelosa di Cornelia

Ebbene, questa già intricata situazione si complicherà ulteriormente a causa dell’arrivo di un nuovo personaggio: Cornelia Holler (Deborah Müller). Figlia della storica governante del Fürstenhof, Cornelia trascorse la sua infanzia all’hotel a cinque stelle insieme ai figli dei Saalfeld… Robert in particolare! Tra i due nacque infatti un amore giovanile che li portò a scambiarsi il loro primo bacio.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando la Holler si presenterà improvvisamente a Bichlheim per candidarsi come nuova governante del Fürstenhof, Robert sarà felicissimo di rivederla. Non altrettanto si potrà invece dire di Vanessa…

A quest’ultima non sfuggirà infatti la chimica tra il suo amato e la nuova arrivata. E, inutile dirlo, la cosa non le farà piacere! Determinata a battere la rivale in partenza, Vanessa cercherà dunque in tutti i modi di impedire che Cornelia inizi a lavorare al Fürstenhof, arrivando a raccontarle storie terrificanti sul conto dell’hotel. Tutto, però, sarà inutile…

Eh sì, perché non solo la Holler non ritirerà la propria candidatura e verrà effettivamente assunta come governante, ma inizierà anche a lavorare a stretto contatto con Robert. E, con il tempo, i vecchi sentimenti di gioventù riaffioreranno…

Sarà questo l’inizio di un triangolo amoroso destinato a tenerci con il fiato sospeso per tanti, tantissimi mesi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

