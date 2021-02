Bela sorprende Vanessa, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Lui è ancora sposato con sua cugina, è di almeno quindici anni più vecchio… e soprattutto è il suo capo! Ci sono mille motivi per cui la relazione in corso a Tempesta d’amore tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) potrebbe essere considerata sconveniente ed è dunque meglio che rimanga segreta.

Nonostante i buoni propositi, però, nelle prossime puntate italiane i due amanti segreti verranno smascherati, facendo scoppiare un vero e proprio scandalo! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Robert amanti segreti

Quando Eva (Uta Kargel) lo ha improvvisamente lasciato portandosi via il figlioletto Emilio, in molti credevano che Robert non si sarebbe ripreso. Per sua fortuna, però, l’uomo ha ricevuto l’aiuto giusto al momento giusto…

Come sappiamo, oltre che sull’aiuto della sua famiglia, Saalfeld ha infatti potuto contare su Vanessa – la bellissima (e giovanissima) nipote di Alfons (Sepp Schauer) – che non solo lo ha spronato a reagire, ma ha anche iniziato con lui un’appassionata relazione!

Ben sapendo che un legame con una sua dipendente (tra l’altro parecchio più giovane di lui) potrebbe essere vista come inappropriata, Robert ha deciso di mantenere segreta la sua liaison con la Sonnbichler. I suoi sforzi, però, risulteranno vani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: La relazione di Vanessa e Robert viene scoperta

Se Vanessa farà sempre più fatica a tenere a bada i propri crescenti sentimenti per Robert, il vero problema sarà che i loro incontri si verificheranno troppo spesso all’interno del Fürstenhof. E, inutile dirlo, il rischio di venire sorpresi da dei dipendenti sarà altissimo!

Non c’è dunque da stupirsi se, quando la Sonnbichler si preparerà ad accogliere l’amante con tanto di lingerie sensuale in una suite del Fürstenhof, verrà sorpresa in flagrante da un collega. Bela (Franz-Xaver Zeller) entrerà infatti nella camera per svolgere le proprie mansioni di facchino, ritrovandosi di fronte la ragazza in abbigliamento inequivocabile.

Imbarazzatissimo, il giovanotto cercherà di dileguarsi, ma proprio in quel momento entrerà Robert. E, nonostante la confusione iniziale, non ci vorrà molto prima che Bela faccia due più due e capisca che l’arrivo di Saalfeld è stato tutt’altro che casuale…

Il risultato? Tempo pochi minuti e la scandalosa relazione tra il “capo” e la nipote dell’ex capo concierge sarà sulla bocca di tutti. Per Vanessa si tratterà ovviamente di un durissimo colpo: non solo la sua reputazione potrebbe venirne danneggiata, ma Robert metterà sicuramente fine alla loro storia.

La reazione di Saalfeld, però, spiazzerà tutti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

