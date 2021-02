Sophie Uomini e donne

Anche Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta! Quest’oggi sì è registrata la puntata finale dell’esperienza della tronista milanese a Uomini e donne. La ragazza, partita a settembre con più di venti corteggiatori, ha pian piano ridotto la lista dei suoi pretendenti, arrivando a ridosso delle festività natalizie con soli due uomini a farle la corte.

Nella giornata più importante e significativa erano presenti in studio anche Chiara Rabbi e Davide Donadei, neo coppia formatasi proprio nel programma di Maria De Filippi poche settimane fa (la scelta di Davide la vedremo il 10 febbraio). Spazio anche ai nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano, che impareremo a conoscere nelle prossime settimane.

Ma passiamo alla decisione di Sophie, che nelle ultime settimane ha cercato in tutti i modi di depistare Giorgio e Matteo, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di pronosticare la scelta.

Entrambi i ragazzi si presentano in studio con un elegantissimo smoking, visibilmente emozionati e senza parole di fronte alla bellezza di Sophie Codegoni, che per l’occasione ha indossato un mozzafiato vestito dorato. Tanta l’ansia e la curiosità in studio, a partire da opinionisti e pubblico, impazienti di scoprire l’uomo che condividerà con Sophie la propria vita.

Il fortunato si rivelerà essere MATTEO RANIERI, a cui la donna rivelerà tutto il suo amore. Tanta la delusione per Giorgio Di Bonaventura, che sembrava potesse essere la scelta della donna fino a qualche giorno fa. Per Matteo Ranieri un percorso molto intenso, concluso con la romantica e inaspettata scelta di questa sera.

A trionfare anche in questo caso l’amore, precisamente quello tra Sophie e Matteo, che adesso potranno godersi la loro relazione lontani dalle telecamere. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.