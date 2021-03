CAN e SANEM

Una richiesta dello “smemorato” Can Divit (Can Yaman) spiazzerà Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno e tale volontà farà da preludio al rush finale della telenovela, quello che insomma porterà al lieto fine tra la coppia protagonista. Tutto ciò, come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, avverrà in seguito all’incidente stradale in cui verranno coinvolti i due “piccioncini”.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can non ricorda chi sia Sanem!

Eh sì: le anticipazioni indicano infatti che Can e Sanem verranno speronati da un camion proprio nel giorno in cui, dopo essersi rappacificati, stavano per intraprendere un viaggio di due anni alla volta delle Galapagos. A quel punto, il Divit resterà in coma per più di un mese ma al suo risveglio non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi due anni, tant’è che crederà di essere ancora fidanzato con Polen (Kimya Gokce Aytac) e, come se non bastasse, non avrà memoria della sua rappacificazione con mamma Huma (Ipek Tenolcay).

Tuttavia, Sanem non vorrà arrendersi al fatto di essere stata dimenticata da Can e, oltre a vendere il brevetto per la produzione delle sue creme, riacquisterà la vecchia palazzina dove sorgeva la fallita Fikri Harika al fine di lanciarla. Con l’assenso di Aziz (Ahmet Somers), Sanem farà dunque sì che il suo fidanzato torni a gestire la stessa, nella speranza che possa così far riaffiorare in lui il ricordo del loro amore. Le cose non andranno però proprio così…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: i mille piani di Sanem per fare riacquistare la memoria a Can

Da lì partiranno infatti una serie di incomprensioni, causate per lo più dall’arrivo di Aisha, la nipote del nuovo proprietario del brevetto delle creme, che chiederà proprio alla Fikri Harika di curare la pubblicità del suo nuovo prodotto. Visto che la ragazza sarà molto simile a Can, condividendo la sua passione per la natura e per gli sport estremi, Sanem si sentirà minacciata dalla presenza della stessa Aisha poiché, in fondo, sarà gelosa di lei e temerà che, in un modo o nell’altro, possa attirare la curiosità del suo “smemorato” fidanzato.

Tuttavia, un’azione della nostra protagonista sembrerà davvero fare breccia nel cuore di Can. Sanem regalerà infatti al ragazzo una copia del suo libro in cui è narrata la loro storia d’amore. Appena lo leggerà tutto, il Divit farà quindi alla ragazza una proposta…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can chiede a Sanem di conoscersi nuovamente!

Grazie alla complicità di Leyla (Oznur Serceler) e Emre (Birand Tunca), Can riuscirà a passare del tempo con Sanem nei pressi del mare: le confesserà di aver letto tutto il romanzo (motivo per il quale ha capito che lei dev’essere stata per lui una persona davvero speciale) e le chiederà di potersi “nuovamente” conoscere!

Pur mostrandosi contenta, la Aydin non riuscirà però a lasciarsi andare, dato che troverà una scusa quando Can le si avvicinerà e sembrerà sul punto di volerle dare un bacio. Sarà proprio in quegli istanti che Can avrà un nuovo flashback del loro rapporto… Che cosa succederà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

