Daydreamer anticipazioni: per CAN e SANEM arriva un affare rischioso!

SANEM e CAN / Daydreamer

A Daydreamer, le ali del sogno una bugia “a fin di bene” detta da Leyla (Oznur Serceler) rischierà di mandare in crisi il rilancio della Fikri Harika, appena riacquistata da Sanem (Demet Ozdemir). In seguito alla perdita di memoria di Can (Can Divit), avvenuta a causa di un’incidente stradale, la nostra protagonista deciderà infatti di vendere il brevetto delle sue creme per riappropriarsi dell’agenzia pubblicitaria; ciò perché spererà che, se andrà ogni giorno nel luogo in cui si sono riconosciuti, il Divit recupererà più in fretta il ricordo del loro amore. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: la bugia di Leyla

Se avete già letto alcuni dei nostri precedenti post di anticipazioni sapete che tutto partirà nel momento in cui Can e Sanem non riusciranno a presentarsi ad una riunione organizzata con il nuovo proprietario del marchio delle creme. L’uomo chiederà infatti alla Fikri Harika di occuparsi dello sponsor del prodotto, ma a causa di una serie di imprevisti né il Divit e né la Aydin riusciranno ad andare ad un colloquio con lui.

A quel punto Leyla, pur di non perdere la commissione, farà sapere al dirigente che il cognato e la sorella si sono assentati poiché in cerca di Azur Capello, un importante regista italiano che avevano pensato di contrattare per la realizzazione del suo spot.

Tale idea piacerà al cliente, il quale ammetterà però di non aver mai sentito parlare del professionista in questione. Risposta ovvia, dato che Leyla… si sarà inventata completamente il suo nome!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: la ricerca del finto signor Capello

Questo a quali tipi di risvolti porterà?

Vi anticipiamo che, pur di non perdere il lavoro, Leyla ed Emre (Birand Tunca) si metteranno in contatto con l’hacker che, due anni prima, aiutava Aylin nei suoi loschi affari. I coniugi pagheranno così il “criminale” affinché possa creare sul web delle informazioni fasulle sul signor Capello, in modo tale da prendere tempo al fine di contattare un attore che possa partecipare alla riunione e risolvere la situazione.

Fino a questo punto della storyline, tutto sembrerà filare liscio, tant’è che Aisha, la nipote del cliente che presto scatenerà la gelosia di Sanem, darà l’impressione di essersi bevuta le informazioni fasulle su Capello e darà il suo benestare per una nuova riunione. Il peggio dovrà però ancora venire.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem perderanno l’affare?

Eh sì: dopo aver scartato un attore, il prescelto per interpretare Capello sarà un vecchio amico di Huma (Ipek Tenolcay) e Aziz (Ahmet Somers); l’uomo in questione conoscerà l’italiano, ovvero la lingua madre del fittizio regista.

Tuttavia, nel bel mezzo del meeting, l’improvvisato interprete finirà per litigare con il cliente, che minaccerà di rivolgersi ad un’altra agenzia per portare a termine lo spot. Resta quindi da capire se Sanem e Can perderanno l’affare o se troveranno un’altra soluzione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

