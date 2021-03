Sanem / Daydreamer

Nel rush finale di Daydreamer – Le Ali del Sogno non mancheranno certamente i colpi di scena. Uno di questi riguarderà Sanem Aydin (Demet Ozemir), che deciderà di lasciare improvvisamente Istanbul per intraprendere un viaggio nelle coste del mar Egeo. Tale volontà verrà innescata dall’incrinarsi del suo rapporto con Can Divit (Can Yaman), che non riuscirà del tutto a recuperare la memoria in seguito ad un incidente automobilistico.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem mette distanza tra lei e Can

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Sanem farà di tutto pur di consentire a Can di sconfiggere la sua amnesia; forte di questo obiettivo, la Aydin venderà addirittura il brevetto delle sue creme e riacquisterà il vecchio palazzo della Fikri Harika in modo tale che il Divit possa riprendersela, “emulando” così il periodo nel quale si sono conosciuti e innamorati.

Tuttavia, ogni sforzo di Sanem si rivelerà improduttivo, cosa che porterà la ragazza a prendere la decisione di licenziarsi dall’azienda quando capirà che l’uomo ha cominciato a comportarsi con lei in maniera più dolce soltanto perché ha letto il suo romanzo (dove ha raccontato minuziosamente tutta la loro storia d’amore). Presa dal dubbio che Can provi solamente dei sensi di colpa nei suoi riguardi, la Aydin tornerà nel quartiere dei genitori e riprenderà servizio nella bottega di papà Nihat (Berat Yenilmez).

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: CeyCey e Muzaffer forzano un incontro tra Can e Sanem

In tal senso, bisognerà fare attenzione ad un piano che organizzeranno CeyCey (Anil Celik) e Muzaffer (Cihan Ercan) per forzare un incontro tra Can e Sanem. Vi anticipiamo infatti che Sanem si “improvviserà” venditrice ambulante e, con l’ausilio di uno scooter, recapiterà a domicilio alcune ordinazioni che i clienti faranno a Nihat. Questo lavoro, oltre a procurarle un incidente, le impedirà (più per sua decisione) di presentarsi alla festa organizzata da Aisha per siglare in maniera effettiva la collaborazione tra il nuovo proprietario delle creme di Sanem e la Fikri Harika.

Fatto sta che CeyCey e Muzaffer si renderanno presto conto del fatto che Aisha ha messo gli occhi su Can, cosa che li spingerà a fare il possibile affinché Sanem presenzi effettivamente alla festa, dove è stata invitata. I due amici penseranno quindi di fare delle ordinazioni “in incognito” a Nihat, facendo dunque sì che Sanem si ritrovi al party in maniera del tutto inconsapevole!!!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem decide di lasciare Istanbul

Tuttavia, la macchinazione di Muzaffer e CeyCey non produrrà gli effetti sperati. Anche se si tratterrà alla festa, Sanem non riuscirà a chiarire le sue divergenze con lo “smemorato” Can e, appena tornerà a casa, comunicherà a papà Nihat e a mamma Mevkibe (Ozlem Tokaslan) che intende lasciare Istanbul per fare un viaggio a tempo indeterminato, probabilmente in direzione delle coste del mar Egeo.

Un’idea a cui i genitori di Sanem non opporranno alcuna resistenza, seppur dispiaciuti. Ma come reagirà Can quando capirà che la donna di cui si è nuovamente innamorato sta per lasciare la Turchia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Daydreamer: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)