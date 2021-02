Robert e Cornelia, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

È appena arrivata, ma si ritroverà subito in mezzo ai guai… sia sul lavoro che in amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia Holle (Deborah Müller) dovrà infatti affrontare delle situazioni spinose… e il risultato sarà decisamente sorprendente! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa gelosa di Robert e Cornelia

Il momento della disperazione è passato ed è arrivato quello di guardare avanti. Ormai da qualche settimana Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) è tornato a sorridere ed il merito è quasi tutto di una persona: Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)!

La giovane e bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) è infatti riuscita a infondere ottimismo nell’uomo, prima coinvolgendolo nelle sue attività sportive e poi intrecciando con lui una relazione appassionata senza obblighi.

Convinto che la ragazza non voglia nulla da lui (se non qualche ora di divertimento), Robert si è buttato in questa avventura senza pensarci troppo. Peccato solo che a sua insaputa Vanessa si sia con il tempo innamorata di lui! E non è finita qui…

Negli stessi giorni è infatti comparsa al Fürstenhof una vecchia conoscenza di Robert: la sua primissima fidanzata Cornelia Holle. E a quel punto la gelosia della giovane Sonnbichler è letteralmente esplosa!

I problemi per la nuova arrivata non saranno però solo sul fronte sentimentale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane danneggia la reputazione del Fürstenhof

L’arrivo di Cornelia al Fürstenhof – dove è stata assunta come nuova governante – non è certo coinciso con il periodo migliore dell’hotel. I continui intrighi di Ariane (Viola Wedekind) stanno infatti iniziando a dare i propri frutti, causando non pochi danni.

Dopo aver costretto Alfons alle dimissioni e cercato in ogni modo di ridurre al minimo i ricavi per i Saalfeld, la Kalenberg tenterà infatti una nuova strategia: distruggere la reputazione del Fürstenhof. Un intrigo in cui finirà suo malgrado coinvolta proprio Cornelia…

Tutto inizierà quando all’hotel a cinque stelle si presenteranno a sorpresa dei giovanotti che organizzeranno nel lussuoso edificio una vera e propria festa da spiaggia con tanto di musica ad alto volume! Una situazione a dir poco intollerabile per i facoltosi ospiti dell’hotel…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Werner licenzia Cornelia

Ebbene, Cornelia deciderà di prendere in mano la situazione, riuscendo a porvi rimedio con un metodo a dir poco anticonvenzionale: si unirà al gruppo di festaioli diventandone addirittura l’intrattenitrice principale e – grazie alle proprie doti di leader improvvisata – riuscirà a far spostare la festa lontano dai clienti dell’hotel.

Insomma, il suo intervento si rivelerà un successo, se non fosse che l’immagine della governante del Fürstenhof che saltella a piedi nudi nella hall dell’hotel con uno stereo in spalla non farà particolarmente piacere a Werner (Dirk Galuba). Il risultato? Il vecchio Saalfeld licenzierà in tronco la Holle!

Inutile dire che per quest’ultima sarà uno shock e a nulla varranno i suoi tentativi di rabbonire l’anziano albergatore. Per sua fortuna, però, Robert non se ne starà a guardare e userà ogni mezzo a sua disposizione per far revocare il licenziamento della sua vecchia fiamma…

Ebbene, vi anticipiamo che sarà questo il primo passo di un lento ma inesorabile avvicinamento tra Cornelia ed il suo primo grande amore!

