Bugie ed intrighi sono la sua specialità. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) scoprirà gli intrighi di Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) contro i due protagonisti della sedicesima stagione. E, inutile dirlo, la dark lady non esiterà a sfruttare la cosa a proprio vantaggio…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Steffen droga Franzi

Entrato in scena come vero e proprio principe azzurro, con il tempo Steffen si è lasciato accecare dalla gelosia, finendo per trasformarsi in un vero e proprio antagonista. Avvelenato dal terrore di perdere la sua amata Franzi (Léa Wegmann), il ragazzo ha infatti tentato di tutto per separarla da Tim (Florian Frowein), arrivando a trasformarsi in un vero e proprio criminale.

Dopo aver addirittura boicottato la sua stessa azienda di sidro pur di colpire il rivale, pochi giorni fa Baumgartner ha commesso un crimine ben più grave: ha somministrato alla fidanzata delle droghe per spingerla ad aggredire Saalfeld. Le conseguenze, però, sono andate ben oltre le sue aspettative…

Sotto l’effetto dei farmaci, infatti, Franzi è arrivata vicina ad uccidere Tim investendolo con una scavatrice! Un atto troppo grave per venire dimenticato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ricatta Steffen

Mentre la ragazza cercherà disperatamente una spiegazione al proprio comportamento, arrivando a pensare di iniziare una terapia psicologica, Steffen si ritroverà ancora una volta ad avere a che fare coi propri sensi di colpa: non solo ha ingannato nuovamente la donna che dice di amare, ma l’ha quasi trasformata in un’assassina!

Ben presto, però, il ragazzo avrà dei problemi ben maggiori di quelli causati dalla sua coscienza: la Kalenberg scoprirà infatti casualmente quanto commesso dal giovane Baumgartner e, inutile dirlo, non si lascerà sfuggire l’occasione di sfruttare la scoperta a proprio vantaggio…

Ariane inizierà infatti a ricattare Steffen, costringendolo a spiare i Saalfeld per suo conto e boicottare i loro piani per risollevare il Fürstenhof. Per poter accontentare la dark lady, il ragazzo si ritroverà però a dover mentire in continuazione a Franzi, arrivando ad annullare all’ultimo momento una vacanza organizzata da lui stesso per risollevarla di morale.

E a quel punto la Krummbiegl inizierà a intuire che nel comportamento del suo amato c’è qualcosa che non torna… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

