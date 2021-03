Franzi e Steffen, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Per separare la “sua” Franzi (Léa Wegmann) da Tim (Florian Frowein) farebbe qualunque cosa… anche mettere in pericolo una vita! Se fino ad ora Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) si è limitato a “piccoli intrighi” per mettere fuori gioco il rivale, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà a compiere un’azione davvero ignobile che rischierà di trasformarsi in tragedia…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Steffen scopre che Franzi e Tim si sono baciati

È passato parecchio tempo ormai da quando Franzi ha lasciato Tim e iniziato una relazione con Steffen. A guardare i due ex insieme, però, non si direbbe! Nonostante i loro sforzi di nasconderlo, ogni volta che la Krummbiegl e Saalfeld si trovano l’una di fronte all’altro, infatti, l’attrazione tra loro è evidente. E ovviamente la cosa non fa affatto piacere ai rispettivi compagni…

Roso dalla gelosia, Steffen ha già più volte usato mezzi a dir poco discutibili nel tentativo di spezzare il legame tra la fidanzata ed il cugino, salvo poi rendersi conto che è stato tutto inutile: non solo Franzi non ha chiuso i rapporti con il suo ex, ma continua a cercare la sua vicinanza!

Già al limite della sopportazione, Baumgartner ha scoperto che la sua amata ha persino baciato il rivale. E a quel punto la sua rabbia è esplosa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen droga Franzi per metterla contro Tim

Deciso a separare i due protagonisti una volta per tutte, Steffen ha così ordito un nuovo perfido intrigo, avvalendosi ancora una volta dell’aiuto di Amelie (Julia Gruber). Quest’ultima ha fatto infatti credere a Tim di voler avviare una nuova attività come allevatrice di cavalli. Attività che però comporterebbe la distruzione dell’orto di Franzi.

Trovandosi tra due fuochi, Saalfeld inizialmente appoggerà il progetto della fidanzata, salvo poi cambiare idea. Invece che informare direttamente Franzi della sua nuova decisione, però, Tim pregherà Steffen di riferire la novità alla ragazza. Un errore che avrà conseguenze gravissime…

Baumgartner, infatti, non aspettava altro! Dopo averle fatto credere che Tim abbia approvato la distruzione delle sue coltivazioni, Steffen somministrerà a Franzi una droga in grado di aumentare l’aggressività poco prima che la ragazza affronti il suo ex.

I risultati, però, andranno ben oltre le aspettative di Baumgartner, rischiando di causare una tragedia inimmaginabile… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

