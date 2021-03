Christoph e Robert Saalfeld, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Per colpa sua ha perso la donna che amava più della sua stessa vita e visto la propria famiglia distrutta. Eppure presto gli sarà debitore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert (Dieter Bach) si troverà infatti a dover ricorrere all’aiuto di Christoph (Dieter Bach) per salvarsi dagli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E così tra i due acerrimi nemici nascerà un’inaspettata alleanza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane appicca un incendio

Sono settimane ormai che Ariane sta cercando in ogni modo di colpire il Fürstenhof con l’obiettivo di mandare l’hotel in rovina e costringere i Saalfeld a venderle le loro quote. E così, dopo aver cercato di minare la reputazione dell’albergo, la dark lady è passata alle maniere forti…

Non essendo riuscita ad impedire a Werner (Dirk Galuba) di organizzare un raduno di auto d’epoca al Fürstenhof per attirare una clientela facoltosa e l’attenzione della stampa, la Kalenberg ha dunque ben pensato di sfruttare la situazione a proprio vantaggio, trasformando quello che doveva essere un grande evento di marketing in una tragedia.

E così, dopo aver impedito che i Saalfeld ottenessero un aumento della copertura della loro assicurazione sugli incidenti, la donna passerà alla seconda parte del suo diabolico piano: dare fuoco alle preziose auto d’epoca ospitata nelle scuderie del Fürstenhof!

E non si fermerà qui! Determinata a dividere gli albergatori, Ariane farà anche in modo da far sembrare che il responsabile dell’accaduto sia Robert! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph si allea con Robert contro Ariane

Grazie agli indizi seminati ad arte dalla Kalenberg, i vigili del fuoco stabiliranno dunque che l’incendio è partito dal barbecue di Robert e a poco serviranno i tentativi di quest’ultimo di negare ogni responsabilità.

A partire da Werner, nessuno sembrerà infatti disposto a credergli… a parte una persona!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quando Christoph scoprirà l’accaduto, infatti, capirà immediatamente che Saalfeld è stato incastrato e che dietro a tutto c’è in realtà Ariane. Robert informerà ovviamente il padre di questa tesi, ma l’anziano albergatore si convincerà il figlio stia solo cercando di scaricare su altri le proprie responsabilità.

Il risultato? Christoph proporrà a Robert di mettere da parte gli antichi dissapori e allearsi nel tentativo di smascherare Ariane. Riusciranno i due novelli alleati a sconfiggere la perfida dark lady? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.