Capire a chi appartiene davvero il suo cuore non sarà sufficiente. Convinta che il grande amore sia un sogno irrealizzabile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) prenderà infatti una decisione che potrebbe far svanire ogni speranza residua di essere felice al fianco di Tim Saalfeld (Florian Frowein)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi capisce di amare ancora Tim

Per mesi ha negato i propri sentimenti, ma alla fine non potrà più negare la verità. Dopo aver ripetuto a se stessa e agli altri di amare solo Steffen (Christopher Reinhardt), a causa di un evento drammatico i veri sentimenti di Franzi verranno presto alla luce…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, tra pochissimo il Fürstenhof sarà teatro di un evento drammatico: nella speranza di rovinare per sempre i Saalfeld, Ariane (Viola Wedekind) appiccherà un incendio alle scuderie distruggendo le preziose auto d’epoca che vi sono custodite. Ciò che la donna ignora, però, è che il suo gesto metterà anche in pericolo delle vite…

Paul (Sandro Kirtzel) e Tim rischieranno infatti di morire nel rogo, provocando l’angoscia di Michelle (Barbro Viefhaus) e Franzi! Quest’ultima andrà infatti nel panico all’idea di perdere l’ex fidanzato e, quando il giovane Saalfeld emergerà miracolosamente illeso dalle fiamme, capirà di aver sempre mentito a se stessa: non ha mai smesso di amarlo!

Avrà il coraggio di lasciare Steffen per tentare ancora una volta di costruirsi un futuro insieme all’uomo che ama davvero?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi decide trasferirsi a Amsterdam

Ebbene, la risposta è no! Convinta di aver compromesso per sempre il suo rapporto con Tim a causa della sua recente aggressione al ragazzo (aggressione che, come sappiamo, è stata in realtà provocata da Steffen), Franzi deciderà non solo di non dichiararsi a Tim, ma addirittura di fuggire da Bichlheim!

Ben sapendo che restando al Fürstenhof sarebbe costretta a vedere ogni giorno l’uomo che ama, la Krummbiegl prenderà dunque la decisione di trasferirsi ad Amsterdam per iniziarvi una nuova vita insieme a Steffen.

Inutile dire che quest’ultimo sarà al settimo cielo per la decisione della fidanzata, mentre la notizia verrà accolta con molto meno entusiasmo da Lucy (Jennifer Siemann) e Tim. Se la Ehrlinger dirà all’amica di essere convinta che stia facendo un errore, Saalfeld rimarrà assolutamente sconvolto di fronte alla prospettiva di non vedere mai più la donna che ama e che non riesce a dimenticare.

E così il ragazzo farà a Franzi un accorato appello nella speranza di convincerla a restare: lei lo ascolterà? E, soprattutto, avrà il coraggio di lasciare Steffen e chiedere a Tim un’altra chance?

