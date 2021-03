Franzi teme che Tim sia in pericolo, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

È chiaro a tutti tranne forse a loro stessi: Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Tim Saalfeld (Florian Frowein) si appartengono e sono destinati a finire insieme. Se fino ad ora la bella protagonista ha continuato a negare i propri sentimenti per l’ex fidanzato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore delle circostanze drammatiche la costringeranno ad ammettere a se stessa la verità…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Steffen mette Tim contro Franzi

Sono passati dei mesi da quando Tim e Franzi erano una coppia, eppure il loro rapporto sembra essere forte come allora. Nonostante gli intrighi di Steffen (Christopher Reinhardt), i due protagonisti sembrano infatti non riuscire a stare lontani, tanto da spingere il giovane Baumgartner a compiere una vera e propria azione criminale…

Come sappiamo, nell’estremo tentativo di distruggere il legame tra la fidanzata ed il cugino, Steffen ha infatti drogato la ragazza spingendola ad aggredire Saalfeld. La situazione è però andata ben oltre le aspettative, tanto che la Krummbiegl è andata vicinissima ad uccidere l’ex fidanzato investendolo con una scavatrice.

La gravità dell’accaduto è stata tale da spingere Tim a denunciare Franzi e farla licenziare, nonostante la ami ancora. Con il tempo, però, anche questo tragico incidente è sembrato passare in secondo piano rispetto ai sentimenti che legano i due innamorati…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tim rischia di morire nell’incendio del Fürstenhof

Sarà in questa complessa situazione che il Fürstenhof sarà teatro di un evento drammatico: nel tentativo di rovinare per sempre l’hotel, Ariane (Viola Wedekind) darà fuoco alle preziose auto d’epoca ospitate in un garage temporaneo dei Saalfeld. Garage che si troverà proprio vicino alle scuderie.

Se l’obiettivo della Kalenberg saranno principalmente i costosissimi veicoli (la dark lady ha infatti fatto in modo che l’hotel non sia assicurato contro i danni causati dall’incendio), la sua azione metterà in pericolo anche delle vite: Tim e Paul (Sandro Kirtzel) si troveranno infatti proprio nell’edificio al momento del rogo!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, non appena la notizia si diffonderà al Fürstenhof, Franzi non potrà fare a meno di andare nel panico all’idea che l’ex fidanzato possa essere in pericolo. E così, quando lui le comparirà di fronte miracolosamente illeso, verrà sopraffatta dalla gioia nonché da una terribile consapevolezza: per quanto voglia illudersi di amare Steffen, è per Tim che batte il suo cuore!

La Krummbiegl lascerà dunque finalmente Baumgartner per tornare dal suo unico vero grande amore? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.