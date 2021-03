Linda e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Non ci sarà nessun happy end per Linda Baumgartner (Julia Grimpe). Entrato in scena ormai più di un anno fa e diventato velocemente una dei volti principali di Tempesta d’amore, questo personaggio è infatti destinato ad uscire di scena in modo drammatico. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la triste storia di Linda

Esattamente un anno fa – nel febbraio 2020 – andava in scena una delle fasi più drammatiche della quindicesima stagione di Tempesta d’amore, con protagonisti Denise (Helen Barke) e Joshua (Julian Schneider): a causa di un incidente d’auto, Christoph (Dieter Bach) cadde in coma profondo e la perfida Annabelle (Jelly Löffler) stava facendo di tutto per impedire che il padre si svegliasse.

Fu allora che entrò improvvisamente in scena Linda Baumgartner, la sorella di Christoph. Chiamata dalla nipote di Denise per aiutarla a contrastare Annabelle, Linda si rivelò fin da subito una donna di buon cuore sempre pronta a vedere il lato migliore delle persone. Un pregio che con il tempo si rivelerà essere anche il suo punto debole…

Proprio quando la sua vita sembrava ormai perfetta (aveva ricostruito il rapporto col fratello e ritrovato l’amore grazie ad André), la donna rovinò infatti tutto a causa della propria ingenuità.

Convinta che l’ex marito Dirk (Markus Pfeiffer) fosse invalido, Linda ha infatti finito per perdere André e, quando si è accorta dell’errore, è stato troppo tardi: lo chef non ne vuole più sapere di iniziare di nuovo una relazione con lei! E purtroppo le brutte sorprese non sono finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la figlia di Linda ha una gravidanza a rischio

A pezzi per aver visto infrangersi ancora una volta le speranze di poter riconquistare André, Linda riceverà una telefonata inaspettata da sua figlia Carolin (personaggio nominato più volte ma mai entrato in scena). Telefonata che porterà finalmente buone notizie… o almeno così sembrerà all’inizio!

Carolin rivelerà infatti alla madre di essere incinta: un annuncio che riempirà di gioia ed orgoglio la futura nonna. Ben presto, però, arriveranno degli aggiornamenti drammatici. Linda scoprirà infatti che la gravidanza della figlia ha avuto delle gravi complicazioni…

Tempesta d’amore, casting news: Linda lascia il Fürstenhof

Disperata, la Baumgartner capirà di dover assolutamente stare vicina alla figlia in un momento così difficile, tanto da decidere di lasciare il Fürstenhof. Ora che André non vuole più avere nulla a che fare con lei, Linda non ha infatti nessun vero motivo per restare, a parte il fratello ed il suo amato cafè Liebling.

E così, nel corso della puntata 3446, Linda uscirà definitivamente di scena, lasciando un grande vuoto al Fürstenhof. Steffen (Christopher Reinhardt) sarà dunque l’ultimo esponente della famiglia Baumgartner a rimanere in scena. Anche per lui, però, le cose sono destinate a cambiare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

