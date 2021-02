Linsa e André innamorati, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Accettare la fine di un grande amore è difficile, soprattutto se c’è la speranza di poter riconquistare l’altra persona. Lo sa bene Linda Baumgartner (Julia Grimpe), che da giorni ormai spera in una riconciliazione con André Konopka (Joachim Lätsch). E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà il momento della decisione finale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André lascia Linda

Nato come vero e proprio colpo di fulmine (almeno da parte dell’uomo), quello tra André e Linda sembrava un amore destinato a durare per sempre. Purtroppo, però, il destino ha avuto altro in serbo per i due innamorati…

L’arrivo al Fürstenhof di Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha infatti provocato una profonda frattura nel rapporto tra l’ex moglie e il suo nuovo compagno. Sfruttando l’ingenuità della donna, Dirk l’ha infatti continuamente ingannata, mettendola contro lo chef. E alla fine lui ne ha avuto abbastanza!

Non potendo tollerare che la sua stessa compagna creda più ad un criminale come il suo ex marito che a lui, André ha infatti preso la decisione di lasciare Linda. E, ironia della sorte, dopo soli pochi giorni la Baumgartner ha finalmente scoperto tutte le bugie di Dirk…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Linda lotta per André

Disperata all’idea di essersi lasciata ingannare ancora una volta dall’ex marito e, soprattutto, di aver perso André, Linda ha immediatamente cacciato dal Fürstenhof (e dalla propria vita) Dirk per poi lanciarsi alla riconquista dell’ex fidanzato.

Lui, però, non ne ha voluto sapere…

Troppo ferito per perdonare la donna e concederle un’altra chance, nonostante i suoi sentimenti per lei non siano mai svaniti, lo chef ha infatti fino ad ora tenuto a distanza la Baumgartner. La vecchia complicità, però, non tarderà a tornare…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Complice la comune passione per la cucina, tra non molto Linda ed André passeranno infatti del tempo insieme preparando dei dolci e finiranno inevitabilmente per riavvicinarsi. Piena di speranza, la donna farà dunque al suo amato la fatidica domanda: è disposto a perdonarla e ricominciare da capo la loro relazione?

Ebbene, purtroppo la risposta non sarà quella sperata: André dirà infatti chiaramente a Linda di non avere intenzione di concederle una seconda chance. Una decisione che manderà in crisi la donna. E non ci vorrà molto prima che per quest’ultima arrivi un’ulteriore brutta notizia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.