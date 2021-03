Hildegard e Alfons, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Una bellissima sorpresa è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! A pochi giorni di distanza dal loro traumatico addio al Fürstenhof, i Sonnbichler torneranno finalmente sui loro passi. Ci sarà però una condizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alfons e Hildegard si licenziano

Immaginare il Fürstenhof senza Sonnbichler è impossibile. In servizio da decenni, con la loro professionalità e soprattutto la passione per il loro lavoro, Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) sono infatti diventati l’indiscussa colonna portante dell’albergo a cinque stelle. E purtroppo lo ha capito anche Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)…

Non c’è dunque da stupirsi se il primo passo del crudele piano della dark lady per rovinare l’hotel tanto caro a Christoph (Dieter Bach) sia stato sbarazzarsi dei due anziani coniugi. Aiutandosi con dei perfidi intrighi, la donna ha infatti spinto prima Alfons e poi Hildegard a licenziarsi, creando il panico al Fürstenhof. Anche per i Sonnbichler, però, non è stato un passo semplice…

Dopo una vita trascorsa tra le mura dell’hotel, i due anziani si sono infatti resi conto di sentire terribilmente la mancanza del loro lavoro e dei colleghi. Sarà troppo tardi per tornare sui loro passi?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alfons e Hildegard tornano al Fürstenhof

Se con il tempo Alfons e Hildegard inizieranno a godersi la propria pensione, per il Fürstenhof la loro assenza si farà sempre più pesante. In crisi a causa dei continui intrighi di Ariane, i Saalfeld si renderanno infatti conto di non poter risollevare le sorti del loro amato albergo senza il fondamentale aiuto dei Sonnbichler. Ma come convincere questi ultimi a tornare?

Determinati a tutto pur di persuadere convincere i due anziani coniugi a riprendere servizio, Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) decideranno di puntare sui sentimenti: con un discorso toccante faranno capire ad Alfons ed Hildegard che sono loro la vera anima dell’hotel. E riusciranno a fare centro…

Toccati dalle parole dei Saalfeld, i Sonnbichler decideranno così di esaudire il desiderio dei loro datori di lavoro e annunceranno a questi ultimi di aver deciso di riprendere i rispettivi posti di lavoro al Fürstenhof. Questo ritorno, però, non sarà senza condizioni…

Per accettare di tornare dietro il bancone della reception, Alfons pretenderà infatti qualcosa in cambio: la possibilità di guidare almeno una volta una delle bellissime auto d’epoca da poco arrivate al Fürstenhof per il rally organizzato da Werner!

L’uomo ignora però che proprio i preziosi veicoli siano finiti nel mirino della perfida Ariane… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

