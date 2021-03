Franzi Krummbiegl, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Può un matrimonio essere usato per legare a sé una persona che in realtà non ci ama? Ci aveva già provato Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) e ora farà lo stesso errore Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il ragazzo farà infatti quest’ultimo tentativo per vincere la concorrenza di Tim Saalfeld (Florian Frowein) e legare a sé Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) per sempre…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi vuole partire con Steffen

Dopo aver a lungo provato a negare la verità, ormai da qualche giorno Franzi ha dovuto arrendersi di fronte alla realtà dei fatti: nonostante i suoi sforzi, non è mai riuscita a smettere di amare Tim. Non per questo, però, ha dato retta al suo cuore…

Convinta che per lei e Saalfeld non ci sia futuro e disperata all’idea di poter spezzare il cuore a Steffen, la Krummbiegl ha infatti deciso non solo di non tentare una riconciliazione con l’ex fidanzato, ma di fuggire dai propri sentimenti lasciando il Fürstenhof!

Capendo che vedere il suo ex ogni giorno non fa che accrescere ciò che prova per lui, la ragazza ha dunque deciso di partire insieme a Steffen per l’Olanda con l’idea di iniziare lì una nuova vita insieme al fidanzato. Un’eventualità che Tim non potrà permettere…

Nonostante sia convinto che Franzi abbia cercato di ucciderlo di proposito, il giovane Saalfeld capirà infatti di non poterla perdere e la implorerà di restare, arrivando ad offrirle il suo vecchio lavoro al Fürstenhof. Lei accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Steffen chiede a Franzi di sposarlo

Benché profondamente toccata dalla generosità del suo ex e tentata dall’idea di accettare, alla fine la Krummbiegl rifiuterà: restare a Bichlheim non farebbe che rendere ancora più complicata la sua già complessa situazione sentimentale.

Inutile dire che la decisione della ragazza farà impazzire di gioia Steffen, che deciderà di festeggiare preparando per la sua amata una sorpresa a tema. Baumgartner organizzerà così una festa in stile olandese e ordinerà una torta tipica dei Paesi Bassi. A causa di un errore, però, verrà invece recapitata una torta nuziale…

A quel punto Franzi penserà che il fidanzato voglia farle una proposta di matrimonio e lui non esiterà a cogliere l’occasione al volo chiedendo effettivamente alla sua amata di sposarlo! Una domanda che manderà la Krummbiegl in crisi…

La protagonista della sedicesima stagione si troverà così a dover fare una scelta definitiva tra colui che credeva essere l’amore della sua vita e l’uomo che potrebbe davvero renderla felice. Chi sceglierà?

