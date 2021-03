Genoveva di Una vita

Tensione alle stelle nelle prossime puntate italiane di Una Vita: nel corso delle prossime settimane di programmazione della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro), un uomo “losco” che avrà a che fare con parecchi personaggi. Vediamo dunque quali saranno le prime mosse della new entry.

Una Vita, news: Javier è l’avvocato di Cesar Andrade

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Javier è l’avvocato di Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne che poco tempo fa negli episodi italiani ha rapito Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ad un certo punto, si comincerà a parlare dell’imminente processo dell’uomo e sarà chiaro che il giudice conta sulla testimonianza di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per inchiodarlo alle sue responsabilità.

Di tale particolare sarà a conoscenza pure Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) che, dopo essere stata “smascherata” da Genoveva Salmeron (Clara Garrido), si presenterà in carcere da Cesar per chiedergli delle informazioni su Santiago Becerra (Aleix Melé), certa del fatto che ci sia un legame tra la sua signora e il marito di Marcia.

Tuttavia, Andrade si dirà pronto a parlare soltanto quando la Dicenta avrà rispettato una condizione, ossia sbarazzarsi per sempre di Felipe! In questa trama intricata si inserirà quindi Velasco, l’avvocato difensore del criminale…

Una Vita, trame: Genoveva e Velasco segretamente alleati!

Eh sì: grazie alla sua vicinanza con Javier, che in passato era stato l’avvocato del defunto banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), Genoveva scoprirà che Andrade ha ricevuto la visita di una donna. Grazie alla descrizione che le farà Velasco, la Salmeron non farà fatica ad intuire che la misteriosa visitatrice del recluso è Ursula, motivo per cui chiederà all’uomo di fare il possibile per scoprire che cosa lei e Cesar si sono detti.

Ad ogni modo, l’ultimo arrivato non riuscirà ad estorcere una sola parola al suo cliente, che comunque sia gli farà sapere che Genova è innamorata di Felipe, l’unico testimone che potrebbe impedirgli di lasciare in tempi brevi il carcere.

Quel che è certo è che Andrade ribadirà a Velasco che alla Salmeron conviene stare dalla loro parte, visto che lui potrebbe portare alla luce tanti suoi oscuri segreti qualora dovesse essere effettivamente condannato. Tali parole non tranquillizzeranno però Javier e ciò creerà quindi i presupposti per uno scontro tra l’avvocato e il suo cliente…

Una Vita, spoiler: Andrade aggredisce Velasco!

Quando intuirà che Andrade potrebbe fare del male a Felipe per evitare che testimoni al processo, Velasco chiederà apertamente al criminale quali siano le sue intenzioni ma, per tutta risposta, verrà a sua volta aggredito e sbattuto nelle sbarre della cella dell’assistito, il quale sottolineerà che deve limitarsi a difenderlo senza pensare a come risolverà il problema rappresentato dall’Alvarez Hermoso, poiché in caso contrario sarebbe costretto ad ucciderlo.

Insomma, Velasco non riuscirà a scoprire nemmeno in questa circostanza che Ursula rappresenta un pericolo per l’incolumità di Felipe. Non resta quindi che aspettare per sapere se, alla fine, la Dicenta farà davvero del male al legale… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

