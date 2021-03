Emilio e Cinta / Una vita

Mossa importante in arrivo per Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Al termine di una serie di incomprensioni, i due ragazzi decideranno infatti di sposarsi ma prima dovranno avere il permesso di José Miguel (Manuel Bandera) e tale consenso verrà ritardato per una serie di ragioni. Scopriamo insieme quali…

Una Vita, trame: le goffe richieste di Emilio

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che ad un certo punto Emilio non riuscirà a sopprimere l’attrazione che sente nei riguardi di Cinta e in più di una circostanza, oltre a mostrarsi decisamente troppo focoso, finirà per litigare con la sua fidanzata perché sottolineerà, piuttosto goffamente, che potranno dedicarsi al “piacere fisico” una volta che saranno diventati marito e moglie.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel momento in cui riceverà una richiesta formale di matrimonio, la Dominguez arriverà quindi a pensare che il Pasamar voglia sposarla soltanto per andare a letto con lei.

Un dubbio, questo, che porterà Cinta ad allontanarsi da Emilio, anche se i “piccioncini” riusciranno a chiarire in tempi brevi l’equivoco, soprattutto grazie all’intercessione di Antonito Palacios (Alvaro Quintana). Tuttavia una serie di ostacoli si interporranno tra di loro, anche se i due prometteranno di contrarre le nozze in tempi brevi…

Una Vita, news: i problemi tra José Miguel e Bellita causati da Margarita

Le problematiche che si verranno a creare avranno un’unica responsabile: l’ex attrice Margarita (Igo Lisbert).

Ancora arrabbiata perché a suo dire Bellita (Maria Gracia) le ha rubato con l’inganno la sua possibile carriera, la donna comincerà ad avvelenare la Del Campo attraverso il tè e, come se non bastasse, instillerà in lei il dubbio che José Miguel la tradirà presto con una sua nuova “compagna” teatrale.

A quel punto, oltre ad accusare dei continui malori che la porteranno addirittura a svenire in mezzo a calle Acacias, Bellita si mostrerà piuttosto insicura sul suo rapporto matrimoniale e le discussioni con il marito saranno all’ordine del giorno. Tutto ciò spingerà Cinta a ritardare il grande annuncio, anche se alla fine si convincerà finalmente a comunicare che intende diventare la moglie di Emilio…

Una Vita, spoiler: Emilio e Cinta fidanzati ufficialmente!

Fortunatamente, la dichiarazione avverrà senza alcun tipo di intoppo, con un emozionatissimo Emilio che chiederà a José Miguel di poter prendere in sposa Cinta. A questa domanda, il Dominguez risponderà affermativamente dando inizio ai festeggiamenti, ai quali ovviamente non mancheranno né Camino (Aria Bedmar) e né Felicia (Susana Soleto).

In ogni caso, sarà impossibile non notare la faccia sdegnata di Bellita durante tutto il “momento romantico”… Per quale ragione reagirà in quel modo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.