Genoveva e Felipe / Una vita

Il rapporto tra Felipe Álvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà sempre più controverso nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. Tutto comincerà infatti a complicarsi dal momento in cui la donna confesserà all’avvocato di essere incinta. Una notizia, questa, che l’uomo non accoglierà nel migliore dei modi, poiché sarà ancora innamorato di Marcia Sampaio (Trisha Fernández). Partendo proprio da questi presupposti, non mancheranno i colpi di scena…

Una Vita, news: Felipe investito

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che Felipe non potrà prendersi da subito le sue responsabilità da padre sul bambino di Genoveva poiché verrà investito da un’automobile proprio nel giorno in cui si starà recando in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade (Álvaro Baguena), il trafficante di donne responsabile del rapimento di Marcia.

Come abbiamo già detto, la responsabile dell’attentato (che per fortuna non andrà a buon fine perché Felipe non morirà) sarà Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), ma il commissario Aurelio Méndez (David García Intriago) si convincerà erroneamente della colpevolezza di Santiago (Aleix Melè) ed arriverà ad arrestarlo, anche se l’uomo uscirà in tempi record perché Marcia gli fornirà un alibi. Eh sì, la ragazza mentirà al poliziotto e gli dirà che il Becerra era con lei quando l’Alvarez Hermoso è stato investito. Tutto ciò sarà però il preludio di un avvicinamento tra la Sampaio e Felipe…

Una Vita, trame: Felipe e Marcia sul punto di baciarsi…

Vi anticipiamo che, qualche ora prima del rilascio di Santiago, Marcia scoprirà per caso che Felipe è stato appena dimesso dall’ospedale in seguito all’incidente in cui è rimasto coinvolto. La brasiliana non riuscirà dunque a trattenere la sua felicità ed andrà immediatamente dal legale a fargli visita, entrando però dalla porta di servizio per non dare troppo nell’occhio.

L’atmosfera che si verrà a creare tra i due ex sarà decisamente romantica, ma Felipe e Marcia non riusciranno a darsi un bacio poiché proprio in quel momento arriverà Genoveva, pronta a dare al suo “fidanzato” i medicinali che i medici gli hanno prescritto.

Insomma, la Salmeron si renderà conto di quello che stava per succedere e non esisterà ad affrontare la Sampaio il giorno successivo, intimandole di stare lontana dal suo uomo. La questione non sarà però finita qui…

Una Vita, spoiler: Genoveva rifiuta di sposare Felipe

Accantonate le prime ore di convalescenza nel suo domicilio, l’Alvarez Hermoso avrà infatti modo di confrontarsi con Liberto Seler (Jorge Pobes), che gli dirà che è arrivata l’ora di pensare al suo futuro con Genoveva, visto che è in attesa del suo primo erede. Inconsapevole del fatto che il figlio potrebbe essere persino di Santiago, Felipe deciderà quindi di comprare un anello e chiederà ufficialmente alla Salmeron di diventare quanto prima sua moglie.

A sorpresa, Genoveva dirà di no, specificando che non vuole essere la seconda scelta di nessuno e facendo riferimento a quanto accaduto qualche sera prima tra lui e Marcia.

Da un lato Felipe si preoccuperà quando Genoveva ventilerà “strategicamente” l’ipotesi di lasciare Acacias per crescere il bimbo da sola e senza il suo aiuto, dall’altro bisognerà fare attenzione anche ad Ursula, che sarà decisa ad andare fino in fondo nel suo piano di distruzione della Salmeron. Cosa che spingerà quest’ultima a stringere un nuovo accordo con il Becerra…

