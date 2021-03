Una vita / Felipe e Genoveva

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, ogni stratagemma di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) al fine di diventare la moglie di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sembrerà riuscire. La dark lady della telenovela iberica metterà infatti a segno una serie di macchinazioni che la avvicineranno ulteriormente all’avvocato, anche se Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) comincerà ad essere una vera e propria minaccia per il traguardo che si è prefissata…

Una Vita, news: Genoveva è incinta

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Genoveva comunicherà a Felipe di essere incinta, nascondendogli ovviamente di avere trascorso una notte anche con Santiago Becerra (Aleix Melé).

Inconsapevole del fatto che potrebbe non essere lui il padre, l’Alvarez Hermoso si mostrerà dapprima “infastidito” dalla notizia della gravidanza della Salmeron, anche se poi ascolterà i consigli di Liberto Mendez (Jorge Pobes) e le chiederà ufficialmente di sposarlo (per ben due volte, visto che nella prima riceverà un secco no come risposta).

Contemporaneamente a tutta questa faccenda, i telespettatori assisteranno quindi ad un colpo di scena che riguarderà la vera identità di Santiago, che confesserà a Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) di avere mentito sulla sua identità: le svelerà di essere Israel, ossia il gemello omozigote del Becerra, assoldato da Genoveva e Cesar Andrade (Alvaro Baguena) per mandare a monte qualche mese prima il suo matrimonio con Felipe.

Il dialogo in questione avrà però un esito tutt’altro che prevedibile…

Una Vita, trame: Marcia partirà con Santiago?

Eh sì: vi anticipiamo che, a sorpresa, Marcia non correrà subito da Felipe per dirgli la verità, ciò perché sarà stata informata proprio dall’uomo dello stato interessante di Genoveva. Pur essendo sotto shock per le varie bugie che le sono state raccontate, la Sampaio sceglierà quindi di non mettere in difficoltà Israel e continuerà a comportarsi (almeno di fronte ai vicini) come se fosse la sua legittima consorte.

Non a caso, al fine di gettarsi alle spalle tutti i dolori ricevuti fin da quando ha messo per la prima volta piede ad Acacias, Marcia arriverà addirittura ad accettare di trasferirsi in Brasile al fianco di Israel/Santiago, luogo dove entrambi potranno rifarsi una vita.

Si tratta di una svolta, del tutto inimmaginabile, che consentirà a Genoveva di continuare a mentire a Felipe, anche se “suor” Ursula metterà sotto pressione sia lei e sia il Becerra, sottolineando in più occasioni che intende portare alla luce tutte le loro menzogne.

Una Vita, spoiler: Felipe e Genoveva annunciano il loro matrimonio!

Ad ogni modo, le minacce di Ursula non scalfiranno nella maniera più assoluta Genoveva, che organizzerà una merenda con i vicini nella quale annuncerà che lei e Felipe contrarranno matrimonio entro un mese. Un evento che aprirà le porte all’ennesimo crimine commesso dalla Salmeron.

Appena scoprirà che Andrade intende coinvolgerla nelle sue beghe giudiziarie, perché non ha evitato che Felipe testimoniasse contro di lui dopo l’attentato in cui è rimasto coinvolto, Genoveva si accorderà infatti con l’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) per sbarazzarsi del trafficante di donne prima che sia troppo tardi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

