Una Vita anticipazioni: ecco chi è davvero “SANTIAGO”, MARCIA sotto shock!

ISMAEL / Una vita

Il presunto “Santiago Becerra” (Aleix Melé) deciderà di giocare a carte scoperte nelle prossime settimane a Una Vita, tant’è che confesserà a Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) di essere Israel, ossia il gemello omozigote del marito. Una rivelazione che farà da apripista a diversi colpi di scena. Vediamo insieme quali…

Una Vita, news: Ursula scopre che “Santiago” è un impostore

Se avere seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che ad un certo punto il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena) confesserà ad Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) di avere ingannato Genoveva Salmeron (Clara Garrido), facendole credere che l’impostore Santiago fosse il marito di Marcia.

In ogni caso, il malvivente non andrà oltre con la sua dichiarazione, cosa che spingerà la stessa Ursula a sondare ulteriormente il terreno per capire in che modo questa informazione possa esserle utile per contrastare la sua ormai ex signora.

Forte di ciò, la Dicenta si presenterà dunque da Genoveva per informarla del fatto che Andrade l’ha ingannata. Neanche a dirlo, la Salmeron andrà su tutte le furie all’idea di essere stata imbrogliata, motivo per cui convocherà “Santiago” nella sua abitazione, ma non riuscirà ad estorcergli alcun tipo di informazione sulla sua reale identità. Ad avere più fortuna sarà, invece, la stessa Marcia…

Una Vita, spoiler: Santiago confessa a Marcia di essere Israel

Eh sì: per via delle numerose contraddizioni nei suoi racconti, Marcia si convincerà del fatto che Santiago, per quanto simile, non possa essere suo marito e non farà altro che chiedergli in continuazione di portare alla luce la sua reale identità. Stanco di essere messo sotto torchio, alla fine il Becerra vuoterà il sacco e farà sapere alla Sampaio di essere Israel, il gemello del defunto Santiago. Una notizia shock che lascerà attonita la brasiliana, visto che non era minimamente a conoscenza dell’esistenza di un fratello del marito.

A quel punto, Israel chiarirà a Marcia che i suoi rapporti con Santiago si erano interrotti per via di varie divergenze, ciò poco prima che lui entrasse al servizio di Andrade. Parole forti a cui seguirà persino una dichiarazione d’amore, dato che il Becerra farà presente alla Sampaio di essersi innamorato di lei nonostante l’inganno ordito, con la complicità di Genoveva, al fine di separarla da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita, trame: Genoveva minacciata da Ursula

Tutto questo a cosa porterà? Israel dirà di avere accettato il patto con Andrade per fuggire dalle rappresaglie di un “nemico” che voleva vendicarsi di lui per aver portato la figlia sulla strada della perdizione; l’uomo inoltre supplicherà Marcia di non abbandonarlo e di prendere in considerazione l’idea di stare al suo fianco nonostante tutte le menzogne che le ha raccontato.

In ogni caso, bisognerà fare attenzione alle successive mosse di “suor” Ursula che, in più di un’occasione, non esiterà a provocare la Salmeron facendole presente che, dal suo punto di vista, il bambino che aspetta non è di Felipe, bensì di colui che si fa chiamare “Santiago”.

Vere e proprie provocazioni a cui seguirà una controffensiva di Genoveva, che si accorderà con Santiago per uccidere Ursula prima che possa portare alla luce tutti i loro loschi piani. Resta però da capire se Marcia tacerà sulla vera identità del Becerra oppure se sceglierà di confessare tutto a Felipe, ormai in procinto di sposare la Salmeron… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

