GENOVEVA / Una vita

L’improvviso incidente di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) innescherà diverse dinamiche nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. L’avvocato verrà infatti investito da una misteriosa automobile proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto recare in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne accusato tra l’altro del rapimento di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Da ciò, partirà una storyline che porterà Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a minacciare di morte Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Ursula e l’incontro con Andrade

Come prima cosa, ricordiamo ai nostri lettori un passaggio di cui abbiamo già parlato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni. Chi le ha lette sa infatti che Ursula, ad un certo punto, si recherà in carcere da Andrade e gli farà sapere di aver origliato di nascosto un suo dialogo con Genoveva in cui, entrambi, parlavano di Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito “redivivo” di Marcia.

La Dicenta chiederà quindi a Cesar delle informazioni sul conto di Santiago, ma quest’ultimo accetterà di parlare soltanto se lei rispetterà una promessa che gli aveva fatto poco prima: sbarazzarsi di Felipe prima del processo a suo carico.

Neanche a dirlo, Ursula accetterà subito tale compromesso, ragion per cui non sarà per niente difficile comprendere che potrebbe essersi lei dietro l’attentato all’Alvarez Hermoso. Una consapevolezza che condividerà presto anche la Salmeron.

Una Vita, spoiler: Genoveva minaccia Ursula di morte

Eh sì: disperata per le condizioni di salute di Felipe, a cui peraltro avrà appena comunicato di essere incinta, Genoveva non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e, di fronte alla chiesetta di Acacias, accuserà Ursula dell’attentato a Felipe e le farà sapere che, prima o poi, troverà la morte se continuerà a mettersi contro di lei.

Durante il dialogo, la Dicenta si mostrerà abbastanza “decisa” e per nulla spaventata dalla sua ex signora ma poi i telespettatori scopriranno che l’anziana donna ha trovato alloggio in una sorta di istituto religioso, dove potrà contare anche sul supporto di un sacerdote.

Ad ogni modo, questa trama verrà arricchita anche dalle indagini del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) che, grazie ad una testimonianza di Jacinto (Jona Garcia), saprà che Felipe, poco prima di essere investito, aveva litigato per strada con Santiago a causa di Marcia!

Una Vita, trame: Santiago chiede a Marcia di mentire per lui!

Una situazione che, di lì a poco, preoccuperà anche Santiago, il quale chiederà a Marcia di mentire per lui qualora Mendez dovesse chiederle se fosse con lei nell’ora in cui l’Alvarez Hermoso è stato investito. Resta quindi da chiedersi se la Sampaio asseconderà la richiesta del marito oppure se comincerà ad avere qualche dubbio nei suoi riguardi… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

