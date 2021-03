Maite e Camino / Una vita

Fino a quando Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) riuscirà a tenere lontana da lei la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar)? In realtà, la volontà della pittrice si scontrerà presto con il sentimento che sente nei riguardi della sua nuova conoscente, motivo per cui alla fine si lascerà guidare dai suoi sentimenti e farà l’amore con lei. A Una vita avvia dunque una storia d’amore omosessuale, decisamente vietata nel 1913 e che innescherà diverse dinamiche…

Una Vita, news: Camino e Maite si baciano ma…

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Camino e Maite si scambieranno un primo e passionale bacio nel corso di una lezione di pittura. A quel punto, la Zaldua capirà di essersi innamorata della giovane Pasamar ma preferirà troncare sul nascere ogni suo entusiasmo, al fine di non rovinarle la vita qualora decidesse di avviare una relazione che la porterebbe ad essere esclusa da tutta la società.

In un primo momento, Maite cercherà quindi di mettere una certa distanza tra lei e Camino allontanandosi da Acacias per qualche giorno (la scusa ufficiale sarà quella di essere dovuta partire improvvisamente in Francia per prendersi cura della madre), ma in seguito farà ritorno nel rione e comunicherà alla delusa Pasamar che forse è meglio smetterla di vedersi per evitare di incorrere in un vero e proprio scandalo.

Tuttavia, la figlia di Felicia (Susana Soleto) non vorrà rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre la donna che sente di amare e non riuscirà a nascondere il suo nervosismo.

Una Vita, trame: Felicia affronta Maite

Tutto questo, quindi, a cosa porterà?

Vi invitiamo a fare attenzione proprio alle mosse di Felicia, che arriverà presto ad intuire che la perenne tristezza di Camino sia stata in qualche modo causata dalla volontà di Maite di interrompere “improvvisamente” le lezioni di arte e di pittura. La ristoratrice agirà dunque di impulso e si presenterà dalla Zaldua per chiederle le dovute spiegazioni, ma finirà nuovamente per discutere con lei quando la donna sottolineerà che, nel corso dei loro incontri, ha cercato di rendere Camino una donna indipendente e “progressista” per quel periodo.

Un’idea, questa, che ovviamente non piacerà affatto a Felicia, la quale sottolineerà che le donne sono nate per sposarsi e badare alle esigenze della famiglia, scartando del tutto la possibilità che la consanguinea possa realizzarsi in ben altri modi. In ogni caso, tale scontro sarà il preludio di una svolta decisamente romantica…

Una Vita, spoiler: Camino e Maite fanno l’amore ma…

Eh sì: scoraggiata dal confronto con Felicia, Maite prenderà la decisione di lasciare (stavolta per sempre) la cittadina, ma Camino sarà disposta a tutto pur di impedirglielo nell’istante in cui lo scoprirà.

La Pasamar si recherà così da Maite e, dopo averle dichiarato nuovamente il suo amore, le darà un bacio, che stavolta la pittrice ricambierà totalmente. Dì lì a poco, le due donne faranno dunque per la prima volta l’amore, pronte ad impegnarsi per stare insieme!

Ciò però non risolverà affatto il problema rappresentato da Felicia, la quale vorrà trovare un fidanzato per Camino. Cosa che porterà Maite a darle un “furbo” consiglio: fingere di piegarsi alle volontà della madre e non opporsi ad eventuali incontri con alcuni pretendenti.

La soluzione, almeno per ora, sembrerà convincere la Pasamar… ma tutto ciò basterà per evitare che la verità venga a galla? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

