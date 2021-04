Svolta finale nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando starà per lasciare per sempre Istanbul, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) verrà infatti sorpresa da una profonda dichiarazione d’amore dello “smemorato” Can Divit (Can Yaman). Un passaggio fondamentale che creerà i presupposti per il coronamento dei sentimenti della coppia principale della telenovela turca.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco perché Sanem deciderà di allontanarsi da Can

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, Sanem deciderà di lasciare Istanbul e la Fikri Harika, che avrà appena riaperto con i soldi ottenuti dalla vendita del brevetto delle sue creme. Eh sì: la nostra protagonista si convincerà del fatto che Can non recupererà mai più la memoria, persa in seguito ad un rovinoso incidente d’auto che gli ha fatto dimenticare gli ultimi due anni della sua vita.

Presa dal più totale sconforto, Sanem arriverà a pensare che Can si stia comportando in maniera più dolce con lei soltanto perché ha letto il romanzo in cui ha raccontato la loro storia d’amore. Pensieri, assolutamente sbagliati, che la porteranno a prendere la decisione di scappare dalla Turchia e di iniziare un viaggio alla scoperta del mondo. Non tutto andrà però come la Aydin preventiverà…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can dice a Sanem di essersi nuovamente innamorato di lei

Eh sì: vi anticipiamo infatti che, nel giorno prefissato per la partenza, Can scoprirà ciò che sta per fare Sanem e si presenterà in stazione con l’unica intenzione di fermarla. Fortunatamente, il Divit riuscirà a raggiungerla in tempo e, nel bel mezzo di un accorato discorso, le dirà di essersi innamorato una seconda volta di lei, pur non avendo recuperato i loro vecchi ricordi.

Il momento romantico verrà segnato da un bacio appassionato che Sanem darà a Can, dando di fatto una nuova possibilità concreta al loro rapporto. Dopo la dichiarazione del Divit, la ragazza deciderà infatti di non partire più e tornerà nel quartiere da mamma Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e papà Nihat (Berat Yenilmez), dove annuncerà a tutti che lei e Can sono di nuovo una coppia.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can sta cominciando a recuperare la memoria?

Le sorprese non sono però finite qui: ad esempio, nel corso di un dialogo con il fratello Emre (Birand Tunca), Can si troverà a parlare della malattia ai polmoni (ormai sconfitta) del padre Aziz (Ahmet Somers). Un particolare che il giovane non avrebbe dovuto ricordare, data l’amnesia dei suoi ultimi due anni!

Sarà allora che Emre consiglierà a Can di recarsi da un medico per capire se il suo passato stia pian piano riaffiorando. Non è detto però che la risposta del dottore vada proprio in quella direzione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

