Sarà guerra a volto scoperto al Fürstenhof! Dopo mesi di intrighi e sotterfugi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) getterà finalmente la maschera e svelerà ai Saalfeld il suo piano criminale. E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Werner vende le azioni del Fürstenhof

Il Fürstenhof ha decisamente visto periodi migliori. Da settimane ormai il lussuoso hotel a cinque stelle sta infatti scivolando sempre più in basso, siamo come ricavi che come reputazione. Un disastro che porta una sola firma…

Come sappiamo, dietro alle apparentemente inspiegabili sventure che stanno colpendo l’albergo c’è infatti la mano della perfida Ariane.

Determinata a colpire Christoph (Dieter Bach) diritto al cuore, la dark lady ha infatti deciso di ridurre il Fürstenhof in rovina per poter costringere i Saalfeld a vedere le loro quote e, infine, far abbattere l’hotel. Un piano tanto crudele quanto efficace…

Ignari di avere una serpe in casa, Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) sono infatti caduti in pieno nella trappola della Kalenberg. E così, dopo inutili disperati tentativi di risollevare le finanze del suo amato albergo, Werner sarà costretto a vendere le proprie quote.

Lo attende però un’amara sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane rivela di aver appiccato l’incendio

Convinto di aver ceduto le sue azioni del Fürstenhof ad un acquirente dal profilo apparentemente impeccabile, il vecchio Saalfeld scoprirà infatti di essere stato troppo ingenuo: il nuovo proprietario, infatti, altri non è che un prestanome… di Ariane!

Trionfante, la Kalenberg potrà infatti finalmente gettare la maschera e rivelarsi ai Saalfeld per quella che è: una donna scaltra e crudele che è stata in grado di ingannarli tutti. Di fronte ad un esterrefatto Werner, Ariane confesserà non solo di aver acquistato il Fürstenhof usando un prestanome, ma di essere lei stessa la causa della rovina dell’hotel… incendio incluso!

Una confessione che avrà conseguenze drammatiche ed è destinata a cambiare per sempre le vite dei Saalfeld… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

