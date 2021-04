Non sembrano esserci limiti all’odio di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Non contenta di avergli tolto tutto e aver tentato di ucciderlo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady tenderà al nemico una trappola diabolica…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph capisce che Ariane ha ucciso Karl

Nessun prezzo è troppo alto per Ariane se si tratta di colpire Christoph. Pur di distruggere l’albergatore, la donna è infatti arrivata a iniziare una relazione con lui e persino ad uccidere il suo amato ex marito (Stephan Schäfer)!

Come sappiamo, l’omicidio di Karl è rimasto fino ad ora un mistero (la Kalenberg ha infatti fatto credere che l’uomo si sia allontanato di propria spontanea volontà). Le cose, però, presto cambieranno: quando Christoph somministrerà ad Ariane un siero della verità per spingerla a confessare il suo attentato al Fürstenhof, infatti, lei finirà invece per parlare dell’ex marito…

Pur non avendo nessuna reale prova in mano, grazie alle parole sussurrate dalla Kalenberg sotto gli effetti della droga, Christoph capirà che la donna ha ucciso Karl. E, inutile dirlo, deciderà di andare a fondo alla cosa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph su una mina antiuomo

Capendo di poter contare solo sulle proprie forze, Saalfeld inizierà dunque a pedinare la dark lady nella speranza che quest’ultimo lo conduca al luogo in cui è stato seppellito Karl. Niente andrà però come previsto…

Dopo aver seguito Ariane nel bosco e averla osservata mentre sembra sotterrare qualcosa, Christoph penserà di aver finalmente trovato la tomba dell’ex marito della donna… ma si sbaglia! Quando inizierà lui stesso a scavare nella speranza di imbattersi nei resti di Karl, infatti, si ritroverà su una mina antiuomo!

Proprio in quel momento arriverà la Kalenberg, che rivelerà a Saalfeld di aver sempre saputo di essere seguita e di averlo dunque condotto di proposito sull’ordigno. Nonostante le disperate preghiere dell’albergatore, la dark lady se ne andrà, lasciandolo solo ad affrontare l’imminente morte: basterà infatti che l’uomo tolga il proprio peso dalla mina per farla esplodere.

Sarà dunque questa la fine di Christoph Saalfeld? Ebbene, possiamo anticiparvi che in realtà la trappola di Ariane si rivelerà un crudele inganno…

