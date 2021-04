Tim e Franzi nel bosco, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Quanto durerà ancora il tira e molla tra i due protagonisti della sedicesima stagione di Tempesta d’amore? Non molto! Dopo il lento ma inesorabile riavvicinamento delle ultime settimane, nelle prossime puntate italiane della soap Tim Saalfeld (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) faranno infatti un passo importante verso il loro happy end… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi tormentata dai sogni su Tim

Quando Tim l’ha accusata di aver causato di proposito la morte di Nadja (Anna Lena Class), Franzi aveva giurato di chiudere per sempre con lui. Al cuore, però, non si comanda! Nonostante i due ragazzi abbiano entrambi intrecciato delle nuove relazioni, infatti, il legame tra loro non si è mai spezzato… anzi!

Nonostante i perfidi intrighi di Steffen (Christopher Reinhardt) e Amelie (Julia Gruber), i due protagonisti della sedicesima stagione non riescono proprio a stare lontani. E così, quando Tim è stato riportato in vita da una visione in cui Franzi portava proprio lo stesso abito indossato realmente dalla ragazza quel giorno, non ci sono stati più dubbi: ciò che li lega è qualcosa di magico.

Ciononostante, sia Saalfeld che la Krummbiegl si rifiuteranno di ammettere l’evidenza, preferendo continuare a concentrarsi sulle rispettive relazioni. E così, mentre Tim cercherà di dimenticare la sua ex distraendosi con Amelie, Franzi arriverà a mettere in pericolo la sua amicizia con Lucy (Jennifer Siemann). Quest’ultima, infatti, sarà sempre più convinta che la Krummbiegl sia destinata a stare con Saalfeld e non con Steffen!

Ebbene, alla fine le due amiche si riappacificheranno, ma non per questo Franzi avrà pace: di notte viene infatti costantemente tormentata da sogni romantici su Tim! Sarà un segno del destino?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi confessa a Tim di amarlo

Sarà in questa già intricata situazione che accadrà un evento inaspettato: Franzi trova nel prato di fronte alle scuderie un’erba velenosa per i cavalli e, dopo aver informato Tim, si metterà all’opera per eliminare le piante pericolose. Una decisione destinata a cambiare tutto…

Alla fine della giornata, infatti, la ragazza si renderà conto di aver perso il cellulare: una situazione che Tim sfrutterà a proprio vantaggio! Il giovane Saalfeld accompagnerà infatti l’ex fidanzata nel bosco per effettuare le ricerche, e, non appena calerà la sera, fingerà di aver dimenticato il proprio cellulare e non poter ritrovare la via di casa. Il motivo? Passare una notte al chiaro di luna con la sua bella!

Non vedendo altra soluzione, Franzi accetterà dunque di accamparsi nel bosco in attesa che il sole sorga. Il destino, però, le giocherà un brutto scherzo: la Krummbiegl farà un sogno romantico su Saalfeld e non si accorgerà di parlare nel sonno, finendo così per dichiarare al suo ex il proprio amore!

Inutile dire che Tim resterà senza parole nel sentire le parole della sua amata e i suoi sentimenti per lei esploderanno in tutta la loro forza, al punto da portarlo a prendere una decisione molto sofferta…

