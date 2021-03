Franzi si confida con Lucy, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Dice di amarla più della sua stessa vita, ma in realtà non fa che mentirle da mesi. A Tempesta d’amore, reso folle dalla gelosia, Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) è infatti arrivato ad ordire dei crudeli intrighi per separare Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) da Tim Saalfeld (Florian Frowein) e legarla a sé per sempre…

Nelle prossime puntate italiane della soap, però, le sue macchinazioni rischieranno di venire smascherate. Ecco infatti cosa accadrà!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Steffen chiede a Franzi di sposarlo

Steffen era entrato in scena come il classico principe azzurro, sempre pronto a fare la cosa giusta anche quando va contro i propri interessi. L’amore, però, lo ha cambiato (e non in meglio). Da quando ha iniziato una relazione con Franzi, Baumgartner vive infatti nel costante terrore di perdere la donna che ama. Una paura che lo ha spinto a commettere azioni terribili…

Non appena ha capito che la fidazata non ha mai davvero dimenticato Tim, Steffen ha infatti ordito un intrigo dietro l’altro nella speranza di spezzare quel legame magico che sembra unire la sua amata ed il cugino. Accecato dalla gelosia, il ragazzo è arrivato persino a drogare l’ignara Franzi, che – fuori controllo – ha quasi commesso un omicidio!

Come se non bastasse, Ariane (Viola Wedekind) ha scoperto i suoi intrighi e lo sta da tempo ricattando, forte delle informazioni in sua mano. Steffen è cosi stato costretto a mentire in continuazione alla fidanzata per coprire i suoi intrighi. Una situazione da cui doveva uscire a tutti i costi…

E così, quando gli si è presentata l’occasione di chiedere alla Krummbiegl di sposarlo e trasferirsi con lui in Olanda, non ci ha pensato due volte! Ma sarà davvero una soluzione ai suoi problemi?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy capisce che Steffen nasconde qualcosa

Come sappiamo, benché consapevole di amare ancora Tim, Franzi ha accettato la proposta di Steffen e deciso di iniziare una vita insieme ad Amsterdam dopo il loro matrimonio. Poco dopo, però, un tragico avvenimento le farà ancora una volta capire che il legame tra lei e Tim è qualcosa di magico…

Decisa ad ignorare ciò che le dice il cuore, la Krummbiegl cercherà di distrarsi buttandosi nei preparativi del suo matrimonio. In questo modo, però, non si accorgerà che il comportamento dell’uomo che sta per sposare è sempre più sospetto…

Se Franzi sarà cieca di fronte alle bugie di Steffen, non altrettanto si potrà dire per Lucy (Jennifer Siemann). Dopo aver visto Ariane mettere sotto pressione il fidanzato dell’amica, la Ehrlinger capirà infatti immediatamente che il ragazzo nasconde qualcosa. E un diretto confronto non farà che confermare i suoi dubbi.

A quel punto la ragazza correrà a mettere in guardia Franzi, mentre Steffen avrà già pronta l’ennesima scusa. La Krummbiegl crederà più alla sua migliore amica o al boyfriend? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

