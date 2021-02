Bela lascia il Furstenhof festeggiato da Lucy, Tempesta d'amore © ARD/Saskia Pavek

Il suo ruolo ricorda quello del celebre Cyrano de Bergerac: non bellissimo, ma dotato di grande cuore ed un impareggiabile talento con parole e versi, Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) riesce ad arrivare diritto al cuore. Esattamente come il celebre personaggio uscito dalla penna di Rostand, però, a Tempesta d’amore Bela non ha avuto molta fortuna in amore…

Dopo la drammatica fine della sua relazione con Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), però, nelle prossime puntate italiane per questo amatissimo personaggio arriverà il momento del riscatto. Riscatto che verrà accompagnato da un’inaspettata uscita di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Bela lascia Lucy

Tanto timido ed impacciato quanto romantico ed abile coi versi, Bela non ha mai avuto troppa fortuna con le donne… almeno fino a quando nella sua vita non è arrivata Lucy! Benché inizialmente vedesse in lui solo un buon amico, con il tempo la bella sorella di Romy (Désirée von Delft) si è infatti sinceramente innamorata del giovane Moser. Purtroppo, però, non solo di lui…

Come sappiamo, la ragazza non è infatti mai riuscita a dimenticare Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e a lungo andare questo amore impossibile per l’ex cognato ha rovinato il suo rapporto con Bela. Esasperato dalla rivalità con Paul e determinato a non essere una semplice seconda scelta per la donna che ama, Moser ha infatti deciso di lasciare la fidanzata.

Per nessuno dei due, però, c’è stato il lieto fine: se la rottura con la sua amata è stata straziante per Bela, Lucy ha infatti visto infrangersi il suo sogno di una relazione con Paul. E così la ragazza si è ritrovata completamente da sola…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Bela ottiene un nuovo lavoro ed esce

Sarà in questa difficile situazione che per Bela le cose sembreranno improvvisamente mettersi per il meglio: un’azienda di droni si dimostrerà interessata ad assumerlo come responsabile della comunicazione!

Inutile dire che per il giovane Moser si tratterà di un’opportunità imperdibile e Lucy sarà determinata ad aiutarlo ad ottenere il lavoro dei suoi sogni. Nonostante l’imbarazzo iniziale, la ragazza darà dunque una mano al suo ex a prepararsi per il colloquio di lavoro. Ed il suo aiuto si rivelerà fondamentale…

Poco dopo, infatti, Bela riceverà la notizia che ha ottenuto il lavoro! Al settimo cielo per la gioia, il ragazzo farà immediatamente le valigie, pronto a lasciare il Fürstenhof per iniziare una nuova, entusiasmante fase della sua vita.

Sarà così che nel corso della puntata 3442 Bela Moser uscirà di scena festeggiato da amici, colleghi… e soprattutto da Lucy! Per quest’ultima la partenza dell’ex fidanzato sarà un duro colpo, ma non passerà molto prima che anche per lei arrivino delle belle sorprese…

