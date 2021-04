Era nell’aria da tempo, ma ora l’amore sta per scoppiare sul serio. A pochi giorni dal loro primo incontro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Joell Wauters (Peter Lewys Preston) si lasceranno finalmente andare ai propri sentimenti. Le sorprese, però, sono dietro l’angolo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy inventa una storia di fantasmi per Joell

Quale modo migliore per curare un cuore spezzato se non trovando un nuovo amore? È certamente di questa opinione Lucy, che ormai da settimana è alla ricerca di un uomo che possa finalmente renderla felice dopo le dolorose esperienze con Bela (Franz-Xaver Zeller) e Paul (Sandro Kirtzel). E i suoi desideri sono stati esauditi!

Da qualche giorno è infatti arrivato al Fürstenhof un giovane e affascinante scrittore che ha subito fatto colpo sulla Ehrlinger: Joell Wauters (Peter Lewys Preston). Determinata a conquistarlo, la ragazza è riuscita ad avvicinarsi velocemente al giovane uomo, tanto che quest’ultimo le ha confessato il suo grande segreto: soffre di un blocco creativo.

Determinata ad aiutare il suo amato a ritrovare l’ispirazione e, soprattutto, a dargli una ragione per restare a Bichlheim, Lucy penserà bene di inventarsi una storia decisamente fantasiosa: farà credere a Joell che il Fürstenhof è infestato da un fantasma!

La cosa più sorprendente, però, è che lui ci crederà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Joell e Lucy si innamorano

Entusiasta all’idea di poter assistere di persona ad un evento paranormale, lo scrittore prenoterà dunque la Suite Sissi e vi trascorrerà la serata insieme a Lucy nell’attesa che lo “spirito tormentato” si faccia vivo. E non verrà deluso…

Al termine di una romantica cenetta, i due ragazzi verranno infatti sorpresi da dei lamenti agghiaccianti che li faranno saltare sulle sedie. Un’emozione così forte che porterà Joell a baciare con trasporto Lucy!

L’esperienza vissuta colpirà così profondamente Wauters da fargli recuperare l’ispirazione e ritrovare la passione per il suo lavoro. Sempre con l’aiuto della Ehrlinger, lo scrittore riprenderà così la stesura del suo romanzo e terrà persino una lettura al Café Liebling ottenendo un grandissimo successo.

Insomma, tutto sembrerà andare a gonfie vele, tanto che Lucy deciderà di lasciarsi andare ai propri sentimenti per Joell. Quando però quest’ultimo le aprirà il suo cuore e le esprimerà tutta la propria gratitudine, però, la Ehrlinger capirà di non poter continuare a mentire…

La ragazza troverà la forza di confessare al suo amato di averlo ingannato? E lui sarà in grado di perdonarla? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

