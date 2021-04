Si sono amati e odiati, presi e lasciati. Questa volta, però, sarà quella giusta! Dopo mesi di infiniti tira e molla, nelle prossime puntate italiane d Tempesta d’amore i due protagonisti della sedicesima stagione riusciranno finalmente a ritrovarsi, diventando ufficialmente una coppia. La loro felicità, però, non sarà gradita da tutti…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Franzi scopre gli intrighi di Steffen

Ci hanno provato in tutti i modi a stare lontani, ma nulla ha potuto contro il loro amore. Consapevole del legame magico tra Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) e Tim Saalfeld (Florian Frowein), Steffen Baumgartner (Christopher Reinhardt) ha tentato in tutti i modi di separare i due, arrivando ad ordine degli intrighi da vero e proprio criminale. Alla fine, però, tutto è stato inutile…

Rendendosi conto che i due protagonisti si appartengono, Amelie Limbach (Julia Gruber) prenderà dunque la sofferta decisione di rivelare a Tim che lui e Franzi sono stati inconsapevoli vittime delle crudeli macchinazioni di Steffen. E, quando quest’ultimo continuerà ad ostinarsi a negare tutto, la ragazza non esiterà a incastrarlo lei stessa.

Sarà così che Franzi scoprirà finalmente che l’uomo che sta per sposare l’ha ingannata e manipolata nel peggiore dei modi, arrivando a drogarla rischiando di trasformarla in un’assassina. Davvero troppo da perdonare, anche per una persona con il cuore della Krummbiegl…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Franzi e Tim diventano una coppia

Disgustata dal comportamento del fidanzato, la ragazza affronterà dunque quest’ultimo e – al termine di un durissimo confronto – troncherà netto la loro relazione. A quel punto, Franzi potrà dedicarsi all’unica cosa che davvero conta per lei: iniziare una nuova vita al fianco dell’uomo che ama!

Franzi si precipiterà dunque da Tim nella speranza che quest’ultimo possa perdonarla per aver creduto più a Steffen che a lui. Speranza che non verrà delusa! Non appena i due protagonisti si ritroveranno faccia a faccia, infatti, dimenticheranno ogni incomprensione e si getteranno l’uno tra le braccia all’altra.

Ormai ufficialmente una coppia, Franzi e Tim si godranno la propria felicità, trascorrendo dei momenti indimenticabili in un rifugio molto speciale nel bosco. Quando torneranno al Fürstenhof, però, dovranno fare i conti con la realtà…

Steffen, infatti, non potrà sopportare la vista del cugino insieme alla sua ex fidanzata e preparerà la propria vendetta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

