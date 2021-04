Nuova imposizione per Camino Pasamar (Aria Bedmar) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La ragazza verrà infatti obbligata dalla madre Felicia (Susana Soleto) a frequentare il “rampollo” Ildefonso Cortes (Cisco Lara). Un ultimatum che, ovviamente, entrerà in contrasto con la volontà della giovane, la quale avrà nel suo cuore soltanto la relazione con la pittrice Maite Zaldua (Ylenia Baglietto).

Una Vita, trame: ecco chi è Ildefonso Cortes

Nel caso vi siate persi i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, ricapitoliamo brevemente chi è Ildefonso. Ex militare e nipote del Marchese de Los Pontones, il giovane potrà fare la conoscenza di Camino tramite Rosina Rubio (Sandra Marchena), che gliela presenterà in maniera ufficiale.

Forte del patto stabilito con Maite, ossia di fingere di voler incontrare dei pretendenti per fare in modo che Felicia non sospetti della loro relazione, la Pasamar accetterà quindi di incontrare il Cortes in più di un’occasione.

Da un lato questa vicinanza farà impensierire a sorpresa persino la Zaldua, che sarà gelosa di un bacio sulla guancia che Camino darà a Ildefonso, dall’altro Felicia sarà entusiasta dell’eventuale relazione tra la figlia e l’erede dei Los Pontones e si immaginerà un futuro roseo per la parente e la sua famiglia in generale…

Una Vita, news: Felicia stabilisce un patto con Maite e Camino

Tutto ciò farà quindi nascere i presupposti per la nascita di un accordo che Felicia proporrà a Maite e Camino: dato che Ildefonso dichiarerà a più riprese che la sua futura moglie potrà dedicarsi alle sue passioni, la ristoratrice non vedrà più di cattivo occhio le lezioni di pittura della Zaldua e darà il suo consenso alle stesse, purché si svolgano all’interno del ristorante Nuovo Secolo XX e non prevedano altri insegnamenti contrari al pensiero del governo reggente.

Ovviamente, Maite e Camino accetteranno il patto, che porterà fin da subito nuovi scossoni: vi anticipiamo infatti che, nel corso di un dialogo con la “cognata” Cinta (Aroa Rodriguez), la Pasamar ammetterà che non si sta affatto innamorando di Ildefonso, ragione che spingerà la Dominguez a consigliarle di essere più chiara sia con il ragazzo e sia con la madre, al fine di evitare ulteriori fraintendimenti.

La tensione non tarderà quindi ad arrivare quando Camino comunicherà la sua decisione a Felicia…

Una Vita, spoiler: Felicia obbliga Camino a frequentare Ildefonso

Eh sì: oltre ad assumere un tono stizzito, Felicia rivendicherà la sua posizione di madre e preciserà a Camino che dovrà obbligatoriamente frequentare Ildefonso, dato che rappresenta un buon partito e, sicuramente, un futuro matrimonio roseo e felice per lei.

Tale imposizione, neanche a dirlo, non piacerà alla Pasamar, anche se la ragazza dovrà adeguarsi a tale scenario… ma per quanto durerà il suo atteggiamento remissivo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

